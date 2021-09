De overvolle productie doet het emotionele verhaal van De Tumor Tapes de das om

Lex en Susan (‘Suus’) zijn twee montere dertigers uit Limburg. Ze zijn vijf jaar ‘verliefd’ en denken na over een kindje. Want dat willen ze, ‘ooit’. Maar dan komt bij Suus na een uitstrijkje aan het licht dat het mis is. Er zit een tumor in haar baarmoeder van drie centimeter.

Over deze episode in het leven van Susan Oostdam en Lex Uiting (ook bekend als presentator van RTL Boulevard) gaat het in de podcast De Tumor Tapes van BNNVara en 3FM. De podcast heeft pas één aflevering, maar bestormt nu al de hitlijsten. Op Spotify is het de populairste Nederlandse audioshow.

Jaarlijks krijgen zo’n tweeduizend vrouwen de diagnose baarmoederhalskanker. Om te late diagnoses te voorkomen, voert het RIVM daarom een bevolkingsonderzoek uit onder vrouwen vanaf dertig jaar oud.

Mooi audiodocument

Lex en Suus willen door het delen van hun verhaal vrouwen overhalen om aan het onderzoek mee te doen. En dus nemen ze voor de podcast alle doktersgesprekken en onderzoeken op, meestal gewoon met een iPhone. Dat levert een mooi audiodocument op, waarbij je je als luisteraar vooral verbaast over het contrast tussen de toch wat zakelijke zorgmolen waarin het stel terecht komt en de emotionele impact van de diagnose. Want ja, de tumor van Susan is baarmoederhalskanker.

Lex en Susan willen zich ook heel graag sámen door Susans ziekte heenslaan. Dat blijkt ook uit het lied dat Lex voor Susan schreef, een liefdesbetuiging in het Limburgs getiteld Ik belaof. Een tikkie klef, maar ook wel heel lief.

Nadeel van de podcast is dat het qua geluid nogal overvol is. Steeds als er iets indrukwekkends wordt gezegd waar je als luisteraar even over na wilt kunnen denken, komen de tunes van Lex en zijn voor de podcast ingeschakelde muzikale vrienden er doorheen. Bijvoorbeeld als de gynaecoloog bij het eerste onderzoek op kordate toon zegt dat ze er ‘niet helemaal een goed gevoel bij heeft’ en meteen erachteraan het woord kanker laat vallen. Amper heb je samen met Susan het slechte nieuws tot je door kunnen laten dringen of daar is het getingel van Lex weer.

“Elke vrije seconde die ik heb, gaat erover”, zegt Susan in een voor de podcast ingesproken dagboek over haar ziekte (voordat ze weer onderbroken wordt door de muziek). Zo’n uitspraak maakt in één klap inzichtelijk waar je doorheen gaat als je in het limbo van een kankeronderzoek terechtkomt. Het is te hopen dat in de volgende afleveringen deze persoonlijke observaties meer ruimte krijgen. Iets minder Lex, en iets meer Suus.

