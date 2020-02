De oude witte man domineert als vanouds in Hollywood

Dat was schrikken: ging Al Pacino zomaar onderuit op de rode loper in Londen. Maar ja, hij is 79, dan sta je niet altijd meer even stevig op je benen. De gevierde Amerikaanse acteur was op weg naar de Bafta’s, de Britse variant van de Oscars. Hij was genomineerd in de categorie beste mannelijke bijrol. Waarin hij niet eens de oudste was: Anthony Hopkins is 82. De gemiddelde leeftijd in deze categorie was 71. En o ja, het zijn natuurlijk allemaal witte heteromannen. Wie dacht dat hun dominante rol na een paar jaar diversiteitsdiscussie voorbij zou zijn, zit er helemaal naast.

Dat was Joaquin Phoenix, die won in de categorie beste mannelijke hoofdrol, niet ontgaan. In deze sectie lag de gemiddelde leeftijd lager, 45, maar met de diversiteit was het niet beter gesteld. Joaquin, precies 45 jaar, gunde zichzelf de prijs maar met mate, het voelde nogal gênant. “We laten mensen met een kleur weten dat ze hier niet welkom zijn.”

Hij kapittelde de zaal vol Hollywoodbobo’s dat het nu echt tijd wordt voor verandering. Temeer omdat bij de Oscars, die zondag in Los Angeles worden uitgereikt, de nominaties vrijwel hetzelfde zijn.

Al Pacino Beeld EPA

Je zou kunnen zeggen: Mooi toch, dat die oudjes nog gewoon meedoen? Maar die vlieger was pas opgegaan als in de categorieën voor beste actrices de gemiddelde leeftijd op 71 zou uitkomen. Geheel volgens de seksistische tradities van Hollywood zijn de genomineerde vrouwen jong, gemiddeld 37. Bij de Bafta’s was enige diversiteit ook bij de dames afwezig, voor een Oscar is toch nog één niet-witte actrice genomineerd: Cynthia Erivo. Ze speelt – hoe cynisch – een ontsnapte slavin in ‘Harriet’.

Kunt u zeggen: misschien waren het afgelopen filmjaar de witte acteurs gewoon beter. Helaas is dat niet waar. Filmcritici vonden het niet moeilijk om met alternatieven te komen. Bijvoorbeeld Jennifer Lopez. Deze dochter van Puerto Ricaanse ouders speelde een veelgeprezen bijrol in ‘Hustlers’. De zangeres/actrice werd gepasseerd, maar pakte haar moment afgelopen weekend bij de Super Bowl, het best bekeken sportevenement van de Verenigde Staten. Ze deed het pauzenummer, samen met de Colombiaanse Shakira. Qua leeftijd alleen al was het een statement: Shakira is 43, Jennifer 50. Maar dat zag je aan de energieke show niet af, in alle opzichten werd er gespot met de zwaartekracht, door de zangeressen en de tientallen dansers die alle kleuren van de regenboog vertegenwoordigden.

Jennifer Lopez met dochter en de vlag van Puerto Rico. Beeld AP

Behalve een halsbrekende paaldansact had Jennifer ook een politieke boodschap in petto voor de 103 miljoen kijkers. Ze hulde zich in een mantel met aan de ene kant de Amerikaanse en aan de andere kant de Puerto Ricaanse vlag – een dubbele identiteit – terwijl rondom haar een tiental kinderen, onder wie haar dochter Emme Muñiz, gevangen zat in lichtgevende kooien. Toen ze zichzelf ‘bevrijdden’ zongen ze ‘Born in the USA’ van Bruce Springsteen. Het wordt door iedereen uitgelegd als kritiek op de behandeling van migrantenkinderen uit Latijns-Amerika. Duidelijker kon ze het niet maken in het door Pepsi Cola gesponsorde optreden.

Op de tribune zat collega Beyoncé, die in 2016 de toon zette voor dit soort politieke boodschappen tijdens de ‘halftime-show’. Destijds bracht zij een ode aan de Black Panthers, de zwarte verzetsbeweging uit de jaren zestig. Dit keer maakte ze zich er makkelijk vanaf. Ze bleef lekker zitten tijdens het volkslied, terwijl iedereen ging staan. Die inactiviteit veroorzaakte nog meer ophef dan het optreden van Jennifer.

