De oude en nieuwe sound van Arctic Monkeys gaan wél samen, bewijst de band in Ziggo Dome

Recensie

Arctic Monkeys, The Car Tour (Ziggo Dome, Amsterdam)

★★★★

“Ik zit al zestien jaar in de showbusiness en ik heb nog nooit eerder in de Ziggo Dome gespeeld.” Het is een van de weinige volzinnen die Arctic Monkeys-zanger Alex Turner tegen zijn publiek spreekt vanavond. De uitspraak is tekenend voor de frontman die Turner anno 2023 is. Iemand die met veel elan de ongrijpbare rockster speelt. Die veelal met zonnebril op over het podium zwiert terwijl hij zijn nummers croont.

Hij heeft er wel zin in. Een man van weinig woorden is hij altijd geweest, maar Turner oogt goedgeluimd en energiek. De Britse band is inmiddels negen maanden onderweg met The Car Tour. Het bijbehorende album, The Car, verscheen pas toen ze al dik twee maanden bezig waren. Op The Car werd de verandering voortgezet die een plaat eerder was ingezet: de Arctic Monkeys maken geen puntige rock meer, maar lounge pop met jazz- en rockinvloeden.

Meer pit dan op Lowlands

In augustus stonden de mannen op Lowlands. Liedjes van het nieuwe album zongen ze toen nog niet, wel pasten ze hun oude hits aan de nieuwe richting aan: het tempo lag stukken lager dan normaal. Ook vanavond in Ziggo Dome is dat regelmatig zo. Maar er zit meer pit in dan afgelopen zomer. Toen oogde de band soms vlak en onverschillig. Op deze Bevrijdingsdag is dat geenszins het geval.

De uptempo-rock van de eerste vijf albums blijkt prima verenigbaar met de slomere sound van de laatste twee. Oudjes als The View From The Afternoon klinken scherp als altijd, het nieuwe There’d Better Be A Mirrorball is net zo mooi en meeslepend als op plaat. Slechts incidenteel bijten de twee uitersten elkaar. Wanneer een veel langzamer gespeeld 505 te snel door het publiek wordt meegezongen bijvoorbeeld.

Overigens ligt het zwaartepunt van de setlist niet bij de nieuwe langspeler. De meeste liedjes komen van hun populairste album, AM uit 2013. Opvallend, maar onvermijdelijk. De plaat is een moderne klassieker. Het gejoel bij élk AM-lied dat wordt ingezet, bevestigt dat. Het album heeft hun bovendien een nieuwe generatie fans opgeleverd. In Ziggo Dome staan tieners en veertigers naast elkaar.

Nog een positief punt ten opzichte van Lowlands: Fluorescent Adolescent, een van hun bekendste songs, wordt ditmaal wél gespeeld. Daarmee mist er maar één toonaangevend lied uit hun repertoire: When The Sun Goes Down. Wonderlijk dat er wel ruimte is voor een relatief onbekende albumtrack als Pretty Visitors van Humbug uit 2009. Maar eigenlijk past zo’n keuze ook weer bij de eigenzinnigheid van de Arctic Monkeys.

Arctic Monkeys spelen op zaterdag 6 mei nogmaals in Ziggo Dome.