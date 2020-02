De Oscars: welke ophef staat dit keer op het menu?

De Oscar-voorspellingen van Trouw-recensent Ronald Rovers

1. Beste Film: Once Upon a Time in Hollywood

Je kunt Tarantino’s stijl te jolig vinden. Of te veel in zichzelf gekeerd omdat hij zo graag naar andere films verwijst. Maar dit is een rijke, gelaagde film in de vorm van een liefdesbrief aan een vervlogen Hollywood over kunst en het echte leven. Een explosie van ideeën die alle kanten op gaan maar waar alles weer prachtig samenkomt. Eigenlijk had Brad Pitt genomineerd moeten worden voor Beste Acteur en niet DiCaprio.

2. Beste Internationale film: Pain and Glory

Tenzij Zuid-Korea morgen een oorlog begint met de VS gaat ‘Parasite’ deze Oscar winnen. De film is perfect, daar niet van. Maar juist daarom: Almodóvars ‘Dolor y gloria’. Een heerlijk luchtige film over de pijn van een oude filmmaker en de niet altijd even handige keuzes die hij in z’n leven maakte.

3. Beste Documentaire: For Sama

Hier kan niemand omheen. Een film over een jonge vrouw die alles riskeert om voor haar pasgeboren dochter en voor de wereld getuige te zijn van een oorlog. Een film als een klievend mes.

4. Beste Actrice: Renée Zellweger

Waarom is deze fantastische actrice al die jaren onder de radar door gegleden? Zellweger als een sterke maar ook breekbare en pillenslikkende Judy Garland is een fenomeen. Ze laat prachtig zien hoe Garland op het podium energie kreeg, maar in de coulissen elke keer ten onder ging. En weer op moest staan.

5. Beste Acteur: Antonio Banderas

Banderas draagt ‘Dolor y gloria’ in z’n eentje en tilt de film naar grote hoogte. Mooi hoe je door de manier waarop hij beweegt zijn fysieke en mentale pijn voelt. Joaquin Phoenix is ook goed in ‘Joker’, maar het klein spelen van Banderas wint het van het groot spelen van Phoenix.