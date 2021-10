De Orpheus van Amsterdam, nog altijd bemind en nog immer onbekend

Als u dit leest, is de zon waarschijnlijk al opgekomen. Vanmorgen piepte die om vijf minuten over acht boven de horizon uit. Geen tijdstip om al driftig in de benen te komen, zeker niet op een zaterdag. Maar terwijl u de eerste kop koffie of thee nam, was er in de Oude Kerk van Amsterdam precies op dat tijdstip al van alles te doen. Want deze 16de oktober is de dag dat Jan Pieterszoon Sweelinck in 1621 in Amsterdam overleed. Dat is vandaag precies vierhonderd jaar geleden.

Jan Pieterszoon Sweelinck, hoor ik u denken. Wie is die man ook alweer? Wel, hij geldt als de beroemdste componist die Nederland ooit heeft voortgebracht, die zelfs als voorloper van Bach wordt gezien. Vooral vanwege zijn orgelkunde en -kennis. Hij was heel lang de vaste organist van de Oude Kerk. Daar lag hij ooit ook begraven, al is het graf in de 17de eeuw al geruimd. Op de plek van die verdwenen laatste rustplaats in de kooromgang was dus vanmorgen even na achten die bijeenkomst. Er werden rozen gelegd, er was een grafrede, en er klonk muziek uiteraard. Orgelmuziek, maar ook vocale, zoals Epitaaf, een stuk dat Daan Manneke in 2009 componeerde op het grafschrift dat Joost van den Vondel na het overlijden van Sweelinck dichtte.

Joost van den Vondel? Ja, Joost van den Vondel. En ook Pieter Corneliszoon Hooft liet zich in die droevige dagen driehonderd jaar geleden niet onbetuigd, net als Constatijn Huygens. Vondel, Hooft en Huygens, namen die bellen doen rinkelen. Dat deze beroemdheden in de pen klommen om de componist – wiens naam nu veel minder rinkelt – te gedenken, zegt iets over Swee­lincks status toen. In het Concertgebouw prijkt zijn naam dan ook in de cartouche boven die van Mahler, precies in het midden dus. Daar wordt hij geflankeerd door twee andere beroemde Lage Landers: Orlando di Lasso en Jacob Obrecht. Zijn muziek wordt er evenwel zelden gespeeld.

Ezelsbruggetje

Door de eeuwen heen werd de ‘Orpheus van Amsterdam’ bemind, en nog steeds, maar vooral door kenners. Het grote publiek weet weinig van zijn muziek. Vroeger was er een ezelsbruggetje wat betreft Swee­linck en Alphons Diepenbrock, die andere ‘beroemdste’ componist van Nederland. De jaartallen van de een waren 1562-1621, die van de ander 1862-1921. Er zaten exact drie eeuwen tussen de ene beroemdste Nederlandse componist en de andere. Makkelijk om te onthouden, al geeft het ook te denken, dat enorme gat van muzikale droogte van driehonderd jaar. Dat bruggetje is ingestort sinds Sweelinck-vorsers ontdekten dat Jan, de zoon van Pieter al in 1561 in Deventer ter wereld kwam.

Een van die vorsers is Pieter Dirksen, klavecinist, organist en musicoloog. Hij promoveerde op een proefschrift over de klaviermuziek van Sweelinck. Van zijn hand verscheen onlangs een prettig leesbare biografie. Een verzameling van eerdere teksten over Sweelincks muziek, voorafgegaan door twee nieuwe hoofdstukken over zijn leven. Niet dat daar veel over bekend is, al komt Dirksen wel met een opvallende ‘ontdekking’. Er is een beroemd geschilderd portret van Sweelinck, gemaakt in 1606.

Men nam altijd aan dat het van de hand was van Sweelincks net zo beroemde broer Gerrit Pieterszoon. Twijfels daarover waren er al eerder, en nu werpt Dirksen, met redelijk overtuigende ‘bewijsvoering’ de hypothese op dat het portret gemaakt is door een jonge Frans Hals. Het is bijna symptomatisch dat er in een boek over Sweelinck, over wie we zo weinig weten, niets nieuws over hem naar boven komt, maar wel over Frans Hals. Van Hals-kenners is vooralsnog niets vernomen.