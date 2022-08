De opmars van het micro-appartement geeft mij een dubbel gevoel

Middenin Hongkong vind je veel beton en weinig bomen. Maar het appartement van architect Nelson Chow en zijn Franse bulldog grenst aan een groen begroeide heuvel en boy, wat heeft hij daar goed gebruik van gemaakt. Hij sloopte de muur tussen de woon- en slaapkamer en creëerde een panoramisch uitzicht op de plantenweelde. Vervolgens trok hij al dat groen gevoelsmatig naar binnen door het appartement een donkere kleur te geven. De slaapkamer werd een open eetkamer, en daarboven hangt nu wat hij ‘de boomhut’ noemt: een middels een ladder te bereiken vliering, die bovenin dankzij het uitzicht alles wegheeft van een boomhut, maar dan luxe en met een aangenaam bed. Je zou bijna vergeten dat de hele ruimte maar 33 vierkante meter telt.

Chows boomhuisappartement is te bekijken op het YouTube-kanaal Never Too Small, vol filmpjes van minder dan 5 minuten over huizen van onder de 50 vierkante meter. Ik ben erg ontvankelijk voor dit soort filmpjes en kan ze eindeloos kijken – iets wat YouTube natuurlijk allang wist en me dus voortdurend opdrong.

Transformatie is het sleutelwoord

Sinds ik overstag ging, snuffelde ik al in tientallen micro-appartementen, van Ligurië tot Tasmanië. Allemaal blinken ze uit in gelikt vernuft dat de kleine afmetingen doet vergeten. Transformatie is daarbij het sleutelwoord: keuken wordt woonkamer wordt werkkamer wordt inloopkast wordt loungeruimte. Bij elke kastdeur en elk paneel vraag je je af wat erachter zit. Een bed? Een kast? Een tv? Twee hele slaapkamers!

Je moet er wel een paar advertenties actief voor negeren, en in de afleveringen met gesponsorde content is men soms iets te opzichtig bezig met die gesponsorde content. Maar uiteindelijk is Never Too Small vooral reclame voor een bepaalde lifestyle, een toekomstvisie op een gebalanceerde menssoort die genoegen neemt met minder plek, op chique wijze. De architecten die ons door de appartementen gidsen zeggen dingen als: “Er is geen reden om het esthetisch en functioneel potentieel van je huis in te perken.” En: “Verander je houding en leef met de middelen die je hebt.”

Minimalisme

Die laatste uitspraak impliceert financiële vrijheid, een belangrijke belofte van het minimalisme. In de praktijk werkt het anders: ook klein wonen past voor steeds meer mensen maar net binnen het budget. De chic van Never Too Small is prijzig, en vaak zijn het nog tweede huizen ook: we kijken naar de hebbedingen van een geprivilegieerde klasse.

In het echte leven zijn de meeste mensen die klein wonen veroordeeld tot slecht ontworpen ruimtes. De appartementen die over de hele wereld nieuw gebouwd worden zijn doorgaans nauwelijks beter dan het bestaande aanbod, maar wel steeds kleiner. In Australië, waar Never Too Small vandaan komt, worden ze dog boxes genoemd. Hondendozen.

Als aarzelende aanhanger van het minimalisme (consuminderen voelt goed, maar is soms moeilijk los te zien van een ongelijke samenleving, onderbetaald werk en niet-uitgekomen wensen) heb ik er een dubbel gevoel bij. Doe ik het omdat het kan of omdat het moet? Zijn deze filmpjes pure inspiratie, of een pleister op de wonde? Ze krijgen het voordeel van de twijfel, want er spreekt zo’n optimisme uit. Het kán: mooi, evenwichtig en duurzaam wonen. Een benadering van ruimte en leven die de wereld hard nodig heeft.