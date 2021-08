De oplossing voor een aantal mensen, gratis én eenvoudig

Het wordt misschien tijd om de discussie over ‘een aantal mensen’ af te ronden. Wat weten we nu? Sinds 150 jaar is het officiële advies om het meervoud te gebruiken als je afzonderlijke mensen bedoelt en het enkelvoud als het om een groep gaat. Toch wordt in het onderwijs het enkelvoud aanbevolen in alle gevallen, omdat dit eenvoudiger zou zijn. Het gevolg is dat sommige mensen het taalgevoel ontwikkelen dat het ook enkelvoud moet zijn, terwijl de meeste mensen in spontaan taalgebruik toch het meervoud ­blijven gebruiken.

Argumentatie voor het meervoud komt erop neer dat ‘een aantal’, net als ‘een heleboel’ en ‘een paar’, zich gedraagt als een meervoudig telwoord: het krijgt het kwantitatieve ‘er’ als je ‘mensen’ weglaat. Argumentatie voor het enkelvoud is meestal gebaseerd op de observatie dat ‘een aantal’ zelf enkelvoud is (maar dat is ‘een paar’ of ‘een heleboel’ ook), op de analogie met ‘een tiental’ (waar het taalgevoel onduidelijker is) en op vergelijking met ‘het aantal’ of ‘een groot aantal’ (waar ‘aantal’ wél de kern van de woordgroep is). Geen van die laatste argumenten is sluitend.

Geen gedoe met groepen

Je kunt natuurlijk ook kritiek hebben op dat officiële advies. Als ik zeg ‘Er stonden twintig mensen voor de deur’ dan bedoel ik waarschijnlijk een groep. Toch is er geen enkele reden om het enkelvoud te gebruiken. Met andere woorden: een normaal meervoud kan vaak ook een groepsbetekenis hebben, zonder dat dit gevolgen heeft voor het getal. Waarom zou dit bij het meervoudige ‘een aantal’ wel zo zijn?

Naar mijn idee kan het allemaal eenvoudiger: als ‘een aantal’ bedoeld is als hoeveelheidsaanduiding bij ‘mensen’ heb je een normaal meervoud. Hoe weet je dat het als hoeveelheidsaanduiding bedoeld is? Vervang het door ‘enkele’ en kijk of dat de bedoelde betekenis is. Dan is het meervoud. Geen gedoe met groepen. Gratis didactische tip.