De opera Carmen is terug, maar blijft steken in ordinaire platitudes

Het blijft indrukwekkend om te zien. Ruim vierhonderd koorleden en figuranten zittend op een tribune in de laatste akte van Bizets kaskraker Carmen. Wij, de toeschouwers, zitten in precies zo’n halve cirkel. Met zijn allen kijken we naar de stierenvechtarena in het midden, waar de vrijgevochten Carmen bloederig aan haar eind zal komen.

Voyeurisme, daar draait het om in Robert Carsens enscenering. Het verlekkerd kijken naar iemands onvermijdelijke ondergang. Theater en het echte leven vallen hier in die arena haast samen, omdat Carsen een inventief spel speelt met licht. Niet alleen al die figuranten zijn fel uitgelicht, maar wij in de zaal soms ook.

In 2009 ging deze Carmen-productie tijdens het Holland Festival in première. Maar de uitvoeringen werden niet het verwachte succes. Het zegt wat dat betreft genoeg dat er dertien jaar gewacht is met een reprise van Carsens Carmen.

Carmen als seksistisch cliché

In die dertien jaar is er veel veranderd in de wereld. Stierengevechten zijn nog suspecter dan ze toen al waren en de #MeToo-golf spoelde over ons heen. Je kijkt nu toch heel anders naar de vrouwelijke koorleden die aan het begin hun best doen om de mannen te verleiden met hun blote benen. En al die stoere macho-mannen die daarop heel dom reageren. Carsen bedoelt dat er in elk van ons wel een Carmen schuilt, of een Escamillo, de stoere toreador.

Het is een clichébeeld dat je bij een subtiele regisseur als Carsen helemaal niet verwacht. Zijn tekening van Carmen en haar vriendinnen is ronduit seksistisch. Snollen zijn het, in goedkope lingerie en met de hakken in het zand van de arena. Nee, dat Carmen hier een vrouw is wier hoogste goed de vrijheid, la liberté is? Nogal ongeloofwaardig.

Vocaal beter

Vocaal was de opera, vergeleken met dertien jaar terug, wel wat opgeknapt. Al had J’Nai Bridges behoorlijk wat problemen om de juiste toon als Carmen te vinden. Misschien speelde zenuwen haar parten, maar de juiste intonatie was in de eerste akte ver te zoeken, de zanglijnen klonken hoekig en onaf, en de registerbreuken maakten de stem er niet mooier op. Later kwam Bridges meer uit de verf, met een geslaagde kaartlegscène.

Ster van de avond was Adriana González als Micaëla, het vrome dorpsvriendinnetje van José en in alles de antagoniste van duivelin Carmen. González zong met volle, omarmende toon en prachtige lange lijnen. Ook Stanislas de Barbeyrac raakte als de voor Carmen gedeserteerde soldaat José het hart. Vooral aan het slot van de derde akte maakte hij met zijn wanhopige uitbarstingen grote indruk.

Het Nederlands Philharmonisch Orkest startte het seizoen prima, strak en opwindend geleid door de Canadese Jordan de Souza. En het koor stak in bloedvorm. Maar of ze zo blij waren met de door hen opgedrongen stereotiepen van Carsen?

Nog 7 keer te zien. operaballet.nl

Lees ook:

Carmen telt maar liefst 350 figuranten: ‘Mijn vrienden hebben niks met opera’

Ze moeten vooral veel wachten en mogen niet zingen, maar de 350 figuranten van de opera Carmen vinden het geweldig om erbij te zijn. ‘Eindelijk een kans om achter de schermen te kijken.’