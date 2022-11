De onverwachte randjes maken Le Guess Who? tot zo’n leuk festival

Le Guess Who?

TivoliVredenburg

★★★★

De Utrechtse Jacobikerk trok vrijdagavond meer bezoekers dan gewoonlijk, maar het was dan ook geen gewone dienst. Het middenschip stond stijf van de rook, die doorkliefd werd met groene laserlichten. De kerk was een van de buitenlocaties van het jaarlijkse festival Le Guess Who? in TivoliVredenburg.

Het festival is een thuishaven voor experimenterende artiesten uit allerhande genres, waarbij de rode lijn in het programma met hiphop, rock, techno, wereldmuziek en improvisatie wordt aangebracht door de artiesten zelf. Elke dag wordt er namelijk door één van de festivalacts zelf geprogrammeerd. Op vrijdag waren dat de Amerikaanse hiphopgroep Clipping en het Londense collectief Curl.

Zo ontstaat een programma met veel hiphop die niet netjes binnen de lijntjes kleurt. De Pandora-zaal in TivoliVredenburg, waar de meeste hiphop-acts speelden, puilde meerdere keren uit. De grillige beats van They Hate Change zorgden in de zaal duidelijk voor reuring, al moesten veel bezoekers dat gadeslaan vanaf de gang. Gelukkig stond Clipping later op de avond in de grotere Ronda-zaal, waar iedereen zich gewillig liet bedelven onder de duistere sound van het drietal.

Onverwachte randjes

Le Guess Who? programmeert veel artiesten die net buiten de mainstream vallen, maar binnen ingewijde kringen een grote naam genieten. De Londense band Dry Cleaning is zo’n groep. In de Ronda-zaal mengt Tom Dowse’ gitaarspel invloeden van The Smiths, Joy Division en nineties grunge bovenop de stuwende grooves van de ritmesectie. Zangeres Florence Shaw hypnotiseert het publiek met haar monotone, bijna gesproken en verveeld voorgedragen cynische teksten (“Why don’t you want oven chips now?”).

De onverwachte randjes van veel acts maken Le Guess Who? zo’n leuk festival. Als zo’n randje ontbreekt, valt dat ook meteen pijnlijk op. Zo speelt vóór Dry Cleaning de Amsterdamse band Personal Trainer, die wel een goede show neerzet, maar niet iets eigens toe weet te voegen aan het geleverde Pixies-meets-postpunkgeluid. Ook had Allison Cottons solo-act met haar in digitale galm doordrenkte, klagelijke zang en sobere vioolspel iets clichématigs in de Hertz-zaal.

Banjo’s en glitch art

Gelukkig weet het festival veel vaker zijn reputatie wel waar te maken, bijvoorbeeld met Zs, typisch zo’n band uit de experimentele voorhoede van de Le Guess Who?-programmering. Gitarist Patrick Higgins bespeelt zijn gitaar bijna uitsluitend door er hard op te timmeren.

Dat kan snel wat afgezaagds of esoterisch krijgen, maar Higgins stuurt zijn signaal door effectpedalen. Daarmee weet hij de aandacht van het publiek moeiteloos een half uur vast te houden, bijgestaan door glitch art-projecties achter hem en saxofonist Sam Hillmer.

Eén zaal verderop speelt Sirom, een van de vele verrassingen die het festival rijk is. Bij binnenkomst denk je bij een elektronische act te zijn beland, maar het geluid blijkt als snel een banjo te zijn die wordt bespeeld met een strijkstok. Het Sloveense trio weet zich gewapend met een veelvoud aan instrumenten: banjo, viool, drums, harmonium en tig exotische snaarinstrumenten.

Hun brede klankpalet is ook het gevolg van hun inventieve technieken. Zo wordt tijdens een pompend ritme de kop van een snaarinstrument in de drumbekkens geramd. Alsof er zich een gerucht heeft verspreid door het festival, staat de kleine Cloud Nine-zaal aan het einde van Siroms show helemaal vol. De Le Guess Who?-liefhebbers worden hier weer op hun wenken bediend.

Lees ook:

Als het publiek niet meer komt, gaat Tivoli toch gewoon naar het publiek

Dat we sinds maart 2020 niet helemáál zonder kunst en cultuur zitten, danken we aan vindingrijkheid in die sector. TivoliVredenburg geeft met een nieuw boek een kijkje in de creatieve keuken.