De NPO te links? Het zijn juist vooral rechtse politici die aanschuiven bij Op1

WNL-voorzitter Bert Huisjes: ‘Radicaal rechts is harder gaan schreeuwen’

Volgens WNL-voorzitter en hoofdredacteur Bert Huisjes is het zinnige rechtse geluid bij zijn omroep wel degelijk te horen, en is WNL niet opgeschoven naar het midden. “Het is wel zo dat de radicale rechterflank luider is geworden. Dat is volgens mij de schuld van sociale media, waardoor radicale groepen aan alle kanten van het spectrum een megafoon hebben gekregen. Mensen in dat soort groepen denken al snel dat ze met heel veel zijn. Gevestigde media zoals de omroepen, maar ook dagbladen, zijn de ‘hoeders van de democratie’, omdat professionele redacties niet zomaar met alle winden meewaaien. Ik heb er tien jaar over gedaan om van WNL een volwaardige omroep te maken. Ik ben zeer doordrongen van het belang van een sterke publieke omroep en het feit dat we ons aan de regels moeten houden die we samen hebben opgesteld.”

Mediawetenschapper Huub Wijfjes: ‘De scherpe randjes gaan er vanzelf vanaf’

Volgens mediawetenschapper Huub Wijfjes is het publieke bestel er juist op gericht om alle kanten van het politieke spectrum aan het woord te laten. Wel is het onvermijdelijk dat de scherpe kantjes van radicalere omroepen worden afgeschaafd. “Dat is televisielogica. Omroepen die een breed publiek willen bereiken worden vanzelf minder radicaal. Dat zagen we bij veel omroepen en alle kanten van het spectrum, van de EO tot en met Powned. Als Ongehoord Nederland een groter publiek wil bereiken, zal ook die omroep een gematigder toon moeten aanslaan.”

NPO: ‘Programma’s zijn geen spreekbuis van politieke partijen’

De NPO laat schriftelijk weten dat geluiden over een ‘te links’ of ‘te rechts’ omroepbestel van alle tijden zijn. ‘Het Nederlandse omroepbestel is uniek in de wereld en biedt een breed aanbod voor alle Nederlanders. Uniek, omdat het bestel stamt uit de tijd van de verzuilde Nederlandse samenleving. Inmiddels is de samenleving veel minder verzuild, maar hebben de omroepen nog wel hun eigen gezicht, dito aanbod en veel ruimte om hun eigen geluid te laten horen. Dit geldt wat ons betreft ook voor bijvoorbeeld Omroep WNL en Powned. Omroepen zijn inhoudelijk onafhankelijk; programma’s kunnen niet worden gebruikt voor politieke doeleinden en zijn dus ook niet bedoeld als spreekbuis van politieke partijen. Er zijn binnen ons bestel duidelijke spelregels waar omroepen zich bij aantreden aan committeren, zoals bijvoorbeeld de journalistieke code.’