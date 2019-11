De nieuwe Trouw-site verkozen tot Website van het Jaar

Trouw lanceerde dit jaar succesvol een nieuwe website en app. Zowel het aantal bezoekers, het aantal bezoekers dat vaker op de site komt als de tijd die bezoekers op de Trouw-site doorbrengen is flink toegenomen. Op de vernieuwde trouw.nl kunnen lezers sneller en eenvoudiger de actualiteit, opinies, interviews en reportages terugvinden. Bovendien sluit de indeling nu beter aan bij die van de krant, met een speciale sectie voor het dagelijkse katern de Verdieping.

Ook de nieuwsapp voor de mobiele telefoon werd vernieuwd. Deze app biedt 24/7 het laatste nieuws, de best gelezen stukken en de verdiepende artikelen, die dagelijks in de krant te lezen zijn. Ook is het mogelijk je te abonneren op de populairste rubrieken en columns.

De Editie

De vernieuwing reikt verder dan de site. Met de lancering in juni kunt u ook in een ander jasje de dagelijkse editie van de krant downloaden. Deze digitale Editie, gratis voor alle abonnees, voldoet aan alle normen van deze tijd en is bedoeld voor uw tablet. Deze digitale uitgave verschijnt om 2.00 uur ’s nachts en biedt de voordelen van digitale journalistiek: animaties, mooie fotoreeksen, links naar podcasts, puzzels en andere artikelen.

U kunt de Editie altijd en overal in de wereld downloaden, en daarna offline lezen. Deze uitgave deelt een groot voordeel met de papieren krant: er is een begin en een eind. U krijgt zo op een presenteerblaadje een pakket aan fijne en belangrijke verhalen die u kunt lezen om goed geïnformeerd te blijven. U bladert, met uw eigen voorkeuren als kompas, door de onderwerpen die de redactie heeft geselecteerd. De Digitale Editie is in eerste instantie alleen op een tablet te lezen.