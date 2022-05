De nieuwe striptekenaar van Trouw schuwt geen enkel onderwerp. ‘Ik wil liefdevol zijn en niemand afbranden’

Van huis-, tuin- en keukenleed tot wereldproblemen, Nanne Meulendijks schuwt geen enkel onderwerp. Vanaf nu tekent zij de dagelijkse strip in Trouw. ‘Ik wil liefdevol zijn en niemand afbranden.’

Ze vindt het spannend om in de voetsporen te treden van Anton Dingeman. “Maar ik durf het aan”, zegt Nanne Meulendijks (36). Al zestien jaar werkt ze als illustrator, onder meer voor Trouw. Vanaf maandag verzorgt ze de dagelijkse strip in deze krant, als opvolger van de gepensioneerde Dingeman-tekenaar Pieter Geenen.

Haar strip wordt ‘heel anders’ dan Dingeman, zegt ze, al was het maar omdat de hoofdpersoon een vrouw is: Meulendijks alter ego. Maar net als haar voorganger wil ook zij de strip gebruiken om humoristisch commentaar te leveren op de actualiteit en het dagelijks leven.

“Ik ben een echte nieuwsjunkie”, vertelt ze thuis aan de eettafel. “Ik houd alles bij. Dat komt nu handig van pas. Ik maak ook veel grappige en inspirerende dingen mee. Bijvoorbeeld met mijn dochtertje van vier maanden oud, of met mijn man, die kunstenaar en tatoeëerder is. Ik zie de lol van het leven in, dat helpt ook.”

‘s Nachts piekeren

Van de energietransitie tot een anekdote over kolven, in principe kan ze met elk onderwerp aan de slag. Ook met kwesties waar ze wakker van ligt. “Ik kan enorm piekeren over problemen uit het nieuws. Laatst las ik in Trouw een stuk over de negen kernmachten. ’s Nachts sliep ik slecht. De volgende dag maakte ik deze tekening.”

Ze toont een grove schets van onze planeet, bezien vanuit de ruimte. Overal aan het oppervlak zijn kernexplosies, bam!, bam!, bam! De ironische tekst erboven luidt: ‘De negen kernmachten lossen samen de wereldproblematiek op’.

Beeld Nanne Meulendijks

Het gewicht van de wereld op je schouders voelen, maar wel steeds met een verlichtende grap erbij, zo vat ze haar basishouding samen. “Je zag dat ook bij Dingeman, van wie ik een grote fan ben. Onder de humor liet Pieter Geenen zijn eigen zorgen doorschemeren. Daarom is dit soort kunst zo belangrijk. Het is niet alleen decoratie met leuke kleuren, nee, je hebt een stem waarmee je echt iets kunt melden.”

Een spiegel voorhouden, maar geen geheven vingertje

Ze houdt mensen graag een spiegel voor en zet ze aan het denken, bijvoorbeeld over de vraag wat je zelf kunt doen voor het milieu. Maar nooit met het geheven vingertje, want daarvoor is ze te zeer doordrongen van haar eigen feilbaarheid. Fel en veroordelend zal haar strip dan ook niet worden. “Ik wil liefdevol zijn en niemand afbranden”, zegt ze. Bij een beladen kwestie als het coronavaccin zal ze geen prikweigeraars voor schut zetten, maar eerder een grap maken over de ‘ingespoten chip’ waar ze nu zelf mee rondloopt.

Meulendijks studeerde aan de St. Joost School of Art & Design in Breda, de kunstacademie. Ze geeft er inmiddels zelf les in illustrated and animated storytelling, oftewel: het vertellen van een verhaal met behulp van stilstaand of bewegend beeld.

Beeld Werry Crone

Toen ze afstudeerde, al op haar 20ste, zette ze direct haar eigen illustratiebedrijf op. Het liep van meet af aan lekker, ook doordat ze iemand is die altijd vol nieuwe ideeën zit. Een half jaar geleden ging ze met zwangerschapsverlof. “Ik dacht: mijn carrière is nu voorbij. En toen vroeg Trouw ineens of ik de dagelijkse strip wilde overnemen. Ik moest een pitch indienen met wat ideeën. Blijkbaar beviel die goed.”

Een sprong in het diepe

In haar illustratieve werk is Meulendijks heel precies. De pitch die ze indiende, was meer schetsmatig van stijl, voor een eerste snelle indruk. “De redactie vond dat juist leuk en wilde het zo laten. Ik moest even aan dat idee wennen, maar het voordeel van zo’n grovere stijl is dat het heel spontaan en direct is. Je kunt er goed emotie in leggen. Het heeft iets fris.”

Als kind zat ze altijd al ‘poppekes’ te tekenen met tekstjes waarin ze de omringende wereld van geinig commentaar voorzag. Daarom past deze dagstrip perfect bij haar, verwacht ze. “Maar ik krijg straks natuurlijk ook brieven van lezers. Zullen zij de nieuwe strip leuk vinden? Ach, ik spring gewoon in het diepe. Als ik al mijn enthousiasme erin stop, gaat het lukken.”

De eerste bijdrage van Nanne Meulendijks. Beeld Nanne Meulendijks

