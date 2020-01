De nieuwe serie ‘Ares’: heel Holland houdt van horror, hoopt Netflix

De Gouden Eeuw, een studentencorps, bovennatuurlijke krachten. Het zijn de ingrediënten van de eerste échte Nederlandse Netflix Original, een horrorreeks genaamd ‘Ares’.

Een blonde tiener pakt op haar kamer haar spullen in. Op de klanken van Ramses Shaffy’s bekendste lied kust ze haar ouders gedag. Ze ondergaat een ontgroening, belandt in de collegebanken, ontmoet een jongen op de studentensociëteit. Menig kijker zal het klassieke verhaal dat de beelden vertellen min of meer herkennen. Maar dan pakt het meisje een gouden schaar. Rap steekt ze die in haar eigen oogkassen. En vervolgens in haar nek.

Wie ‘Ares’ aanzet, zit binnen drie minuten op het puntje van zijn stoel. De eerste exclusieve Netflix-serie van Hollandse bodem, sinds gisteren op de streamingdienst te zien, valt binnen een on-Nederlands genre: psychologische horror. De reeks van acht afleveringen zit tjokvol speciale effecten en rept over een elitaire studentenvereniging met een duister geheim dat wortelt in de Gouden Eeuw.

De weg naar de top

‘Ares’ draait om Rosa, een ambitieuze geneeskundestudent van Surinaams-Nederlandse afkomst. Rosa woont in de Bijlmer en voelt zich continu afgewezen door de maatschappij. Lid worden van de Amsterdamse studentensociëteit Ares ziet ze als kans om op te klimmen naar de top. Maar eenmaal toegetreden tot het genootschap, ontwaart ze bovennatuurlijke krachten in het clubhuis. Hoeveel heeft Rosa over voor haar aspiraties?

Ook Nederlanders die niet van horror houden, heeft ‘Ares’ wel wat te bieden. Het Rijksmuseum, Paleis Soestdijk en Teylers Museum: de meest prachtige locaties trekken voorbij. Net als enkele bekende acteurs. Naast een heleboel nieuwe gezichten spelen Hans Kesting en drievoudig Gouden Kalfwinnaar Rifka Lodeizen bijrollen. Kosten noch moeite zijn gespaard.

Ook het potentiële publiek is groter dan de Nederlandse makers gewend zijn: Netflix heeft 158 miljoen abonnees in 190 landen. Om die reden is ‘Ares’ in acht talen nagesynchroniseerd. En de ondertiteling is zelfs in 28 talen beschikbaar.

Nieuwe strategie

De griezelige reeks past binnen de strategie van Netflix om meer eigen producties te maken. Producenten kiezen er nu vaker voor zelf direct naar de kijker te stappen en Netflix te passeren. Vorig jaar nog moest Netflix Disneyfilms van het platform verwijderen omdat Disney met een eigen videodienst kwam. Met eigen series als ‘The Crown’ kan Nexflix zich onderscheiden.

Om de streamingstrijd in alle uithoeken van de wereld te winnen, focust de dienst zich ook op lokale producties. Die scoren beter dan de zoveelste romantische comedy of misdaadreeks van Amerikaanse makelij. Nog sterker: als het verhaal goed is, kunnen Europese series met nasynchronisatie zelfs aan de andere kant van de oceaan uitgroeien tot kijkcijferkanonnen. Zo is de Spaanse serie ‘La Casa de Papel’, in de VS bekend als ‘Money Heist’, een wereldwijde hit.

Zou ‘Ares’ het ook zo goed doen? De makers hopen een serie te hebben gemaakt die opvalt tussen de talloze opties op Netflix: psychologische horror is eerder uitzondering dan regel op het platform. Hoe dan ook is de reeks niet de laatste Nederlandse Netflixproductie. De videodienst heeft een deal met Dutch Film Works gesloten en eind dit jaar komt de film ‘De Slag om de Schelde’ uit, een samenwerking met de Nederlandse Publieke Omroep.

