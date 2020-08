De nieuwe Omroep Groen wil ‘de pil opdienen in een bedje van appelmoes’

Dinsdag hebben Carolijn Borgdorff en Taco Zimmerman bekendgemaakt dat ze Omroep Groen hebben opgericht, waarmee ze willen meedingen naar een plaats in het publieke bestel. Hiermee willen ze de aandacht van de NPO voor duurzaamheid vergroten.

Dit onderwerp is niet voorbehouden aan een groepje fanatiekelingen, vinden zij. De meeste Nederlanders willen heel graag duurzaam leven, maar vaak weten ze niet goed hoe. We staan echt voor een hele grote opdracht, zegt Borgdorff, maar we horen alleen maar hoe moeilijk het is om te verduurzamen. Het is duur, je moet er veel moeite voor doen en het effect is maar beperkt. “Je hoort bijna nooit dat het je ook echt iets kan opleveren, dat je er echt gelukkig van wordt, of dat je er zelfs geld mee kunt verdienen. Wij willen de manier van denken veranderen.”

Er mag ook bijna niets meer, zegt Zimmerman. “Autorijden, vliegen en vlees eten zijn allemaal slecht.” Daarom willen ze graag een ‘ander geluid laten horen’, positiever. Met toegankelijke televisie waarin ze ‘de pil opdienen in een bedje van appelmoes’, zoals ze het zelf gekscherend formuleren.

Zimmerman heeft als producent ervaring met succesvolle programma’s over minder toegankelijke onderwerpen. Hij haalde onder meer ‘Maestro’ naar Nederland en bedacht ‘Ali B op volle toeren’. “Daar kun je van vinden wat je wil, maar ik denk dat door Maestro veel mensen in aanraking zijn gekomen met klassieke muziek, die daar anders nooit naar luisteren. En Ali B heeft op echt een bijdrage geleverd aan meer begrip tussen verschillende generaties en bevolkingsgroepen.”

Een eerder initiatief voor een duurzame omroep onder de naam ‘Llink’ sneuvelde zo’n tien jaar geleden. De aspirant-omroep ging ten onder aan organisatorische chaos en kreeg flinke kritiek omdat de programma’s niet onderscheidend genoeg waren. Daar zijn de initiatiefnemers van Omroep Groen niet bang voor. “Wij hebben al veel ervaring in Hilversum en kennen het klappen van de zweep bij de Nederlandse Publieke Omroep”, zegt Borgdorff, die vorig jaar met haar productiemaatschappij Moondocs een Gouden Kalf won voor beste lange documentaire.

Het initiatief wordt gesteund door verschillende bedrijven en bekende duurzame Nederlanders. Zo zit schrijver, oud-politicus en D66-coryfee Jan Terlouw in de raad van toezicht en heeft ondernemer Maurits Groen – onder meer bekend van de WakaWaka-lamp – zijn medewerking toegezegd. Ook acteur en YouTuber Niek Roozen steunt het initiatief. “Dat helpt om jongeren bij de omroep te betrekken”, aldus Zimmerman.

Is een aparte duurzame omroep wel nodig? Het zou leuk zijn als duurzaamheid inmiddels vanzelfsprekend was en het bij de bestaande omroepen in verschillende programma’s aan bod komt, maar zo is het helaas niet, zeggen de initiatiefnemers. Als voorbeeld noemt Borgdorff ‘Boer zoekt Vrouw’. “Het is echt een gemiste kans dat dat programma het stikstofprobleem niet behandelt.” Niet dat er met een vingertje naar de boeren moet worden gewezen, verduidelijkt ze, ‘maar laat zien met welke problematiek de boeren te maken hebben, aan hoeveel regels ze moeten voldoen en hoe het beter zou kunnen’.

Voorlopig is Omroep Groen slechts een initiatief. Om aspirant-omroep te worden zijn er vijftigduizend leden nodig, die zich voor het einde van het jaar moeten melden op omroepgroen.nl. In totaal zijn er veertien initiatieven voor nieuwe omroepen. Het Commissariaat voor de Media adviseert begin volgend jaar de minister welke omroepen echt iets toevoegen aan het publieke bestel. De minister beslist vervolgens welke aspirant-omroepen vijf jaar de tijd krijgen om zich te bewijzen.

“Ja, het is nog een lange weg en we zullen hard moeten werken”, zegt Zimmerman. “Maar we zijn de eerste generatie die echt iets merkt van de gevolgen van klimaatverandering, en we zijn de laatste generatie die er iets aan kan doen.”

