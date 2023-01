De nieuwe generatie popmuzikanten analyseert de eigen psyche, en dat hoor je terug in de muziek

Met zijn vaak melige hiphopmuziek lag het niet voor de hand dat rapper Joost een van de meest openhartige albums van 2022 zou maken. En toen zong hij ineens op het in september verschenen Fryslân over de dood van zijn ouders, zijn depressie en de wachttijden bij de ggz.

Steeds meer muzikanten schijnen in hun werk een licht op de donkerte in hun leven. Ook zangeres Naaz, die vanwege ernstige mentale problemen haar carrière stopzette, zingt er op haar vorige week verschenen album Never Have I Ever openlijk over.

Waardoor is die ontwikkeling ontstaan? Internationaal zien we het namelijk ook. Lady Gaga wijdde een hele plaat aan haar trauma’s, de Noorse zangeres girl in red aan haar angst- en dwangstoornis. Shawn Mendes cancelde zijn wereldtour vanwege psychische problemen die hij eerder bezong op zijn hit In My Blood. Ariana Grande herinnerde zichzelf en anderen in Breathin’ eraan door te blijven ademen bij een paniekaanval. En emorappers als wijlen XXXTentacion en Juice WRLD wijdden zowat een heel genre aan liedjes over hun mentale gesteldheid.

Werkdruk in de dancescene

Die lijst artiesten breidt nog altijd uit, maar nieuw is het fenomeen niet. Ook bij andere muzikanten is er meer aandacht voor geestelijke gezondheid. Zo kaartten de afgelopen jaren veel bekende dj’s de werkdruk in de dancescene aan, nadat die in 2018 werd opgeschrikt door het overlijden van de 28-jarige Avicii. De Zweedse dj ontnam zichzelf, twee jaar nadat hij vanwege zijn mentale gesteldheid stopte met touren, het leven.

Muziekplatform Pitchfork berichtte afgelopen december over een ‘mentale gezondheidscrisis’ in de muziekwereld. In dat artikel spreken artiesten uit verschillende genres zich uit over de giftige wijze waarop de industrie te werk gaat; het verdienen van geld weegt vaak zwaarder dan het welzijn van de artiest. Er is dus meer bewustzijn bij muzikanten, wat deels verklaart waarom het thema in zoveel songs terugkeert.

Maar er is ook nog veel werk te verzetten. Uit Amerikaans onderzoek in 2021 bleek dat onder tourende musici meer depressie, stress en suïcide voorkomt dan gemiddeld. Dat onderzoek werd vóór de eerste coronalockdowns uitgevoerd.

Eenzaam tourleven

Onderzoek naar muzikanten tijdens de pandemie laat niet per se verbetering zien. Marc Leman, hoogleraar musicologie aan Universiteit Gent met een expertise in muziekperceptie, analyseerde verschillende livestreamconcerten. Hij stelde vast dat corona een negatieve invloed had op het welzijn van veel artiesten. Waar het tourleven al eenzaam kan zijn - lang weg van vrienden en familie, alleen op de hotelkamer na een show voor duizenden toeschouwers - is het lockdownleven dat nog meer. “Muziek is in de eerste plaats een sociale activiteit. Een video-optreden is niet hetzelfde als in contact staan met je publiek”, zegt Leman.

De pandemie kan volgens Leman hebben bijgedragen aan meer analyse van de eigen psyche, die doorsijpelt in de muziek die nu uitkomt. “En dat kan voor de luisteraar therapeutisch werken, maar voor de artiest ook. Schrijven over hun gevoelens kan louterend zijn.”

Meer openheid

Ook buiten de popmuziek is er de laatste jaren meer openheid over mentale gezondheid. Het aantal Nederlandse volwassenen met een psychische stoornis ligt aanmerkelijk hoger dan voorheen, meldde het Trimbos-instituut in december. Die toename kan te maken hebben met het feit dat vooral studenten en jongvolwassenen makkelijker toegeven dat ze mentale problemen hebben, zei psychologiehoogleraar Pim Cuijpers vorige maand in deze krant. Muziekplatform 3voor12 noemde zangeres S10 drie jaar geleden al de ‘spokeswoman voor een generatie die psychische problemen durft te tonen’.

Toch vindt 55 procent van de jongeren het nog steeds een taboe om erover te praten, bleek afgelopen herfst uit een onderzoek van 3Vraagt. Artiesten die zingen over mentale problemen – en het er ook in interviews en op sociale media over hebben – kunnen helpen dat taboe te verminderen, zegt Susan Van Hooren. Zij is hoogleraar klinische psychologie aan de Open Universiteit en doet onderzoek naar muziektherapie. “Fans beseffen: ik ben niet alleen. Voor hen kan het makkelijker worden zich uit te spreken, want hun idool doet het ook.”

Suïcidepreventie

Dat zagen we bijvoorbeeld met rapper Logics hit 1-800-273-8255. Die titel is het telefoonnummer van de Amerikaanse suïcidepreventielijn. In de weken nadat het lied uitkwam, werd die 27 procent meer gebeld. En niet alleen bij mensen die zelf worstelen met hun mentale gezondheid wordt het taboe kleiner: ook bij vrienden en familie kan er meer begrip ontstaan.

Critici zijn juist bang dat muziek over suïcidale gevoelens kan aanzetten tot suïcide. Toen Billie Eilish haar debuutalbum uit 2019 afsloot met drie nummers die samen een afscheidsbrief vormen, vonden sommige luisteraars dat onethisch. Eilish zelf zei erover: “Ik wil niet dat het je afbreekt (…) maar dat het dient als een mentale omhelzing.”

Volgens Van Hooren is er geen bewijs dat muziek psychologische problemen in de hand werkt. Ze wijst op een recent onderzoek naar heavy metal, een genre dat zeker in het verleden onder critici die reputatie had. “De onderzoekers toonden aan dat bij metalfans luisteren naar heavy metal juist zorgt voor een beter humeur en kan helpen om gevoelens van boosheid of verdriet te reguleren.”

Sad music paradox

Voor wie denkt dat mensen met mentale problemen er beter aan doen een vrolijk liedje op te zetten: dat is niet zo. “Vaak zorgt verdrietige muziek juist voor een fijner gevoel. Het kan troost bieden”, zegt Van Hooren. Wetenschappers noemen dat de sad music paradox. Treurige muziek prikkelt hetzelfde deel van het brein dat actief wordt als je wegdroomt of aan mindfulness doet. “Alsof je even je hoofd uitzet.”

Toch is het niet gek als het gevoel van droefenis tijdelijk toeneemt. “Vergelijk het met een huilbui. Op het moment zelf is het even moeilijk, maar daarna biedt het opluchting.” Overigens zijn er genoeg nummers die teksten over psychische misère combineren met een vrolijke melodie. Zo is op Lady Gaga’s traumaverwerkingsalbum Chromatica geen ballad te vinden.

Commercieel gewin

De populariteit van zingen over mentale gezondheidsproblemen roept nog een potentieel bezwaar op: het is niet uitgesloten dat er artiesten zijn die meeliften op een belangrijk thema voor commercieel gewin. Maar daar prikken luisteraars eenvoudig doorheen, stelt Marc Leman. “Mensen zijn gevoelig voor authenticiteit. Bovendien wordt er door beroemde muzikanten tot op zekere hoogte altijd geacteerd. Wanneer zij zingen, brengen zij emoties over die zij op dat moment niet per se voelen. En dat is maar goed ook. Als artiest moet je afstand kunnen nemen van je werk. Als zij zichzelf constant verliezen in emoties, is optreden simpelweg niet mogelijk. Laat staan een album opnemen.”

Los van die praktische bezwaren is het te heftig voor de muzikant als die afstand niet mogelijk is. “Neem Stromae. Hij trad in de donkerste periode van zijn leven jarenlang niet op en kwam pas terug toen het beter met hem ging. Dat moet wel, wil je in staat zijn om live op tv te zingen over je suïcidale gevoelens. Zeker als dat optreden je comeback na negen jaar inluidt. Zo’n pr-moment is tot in de puntjes voorbereid.” Leman wil maar zeggen: authenticiteit en commercialisatie hoeven elkaar niet uit te sluiten. “Het gaat er vooral om bij hoeveel mensen Stromae met dat optreden de huiskamers is binnengekomen. Dat is ongekend betekenisvol.”

