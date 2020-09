De nieuwe Dan Brown gaat eens niet over Robert Langdon, maar over het niksige nijlpaard en de do-re-mi-fa-solifant

Bestsellerauteur Dan Brown kan ook componeren. In zijn nieuwe kinderboek gaf hij alle dieren een eigen muziekje mee. Joelende kinderen woonden woensdag in het Concertgebouw de presentatie bij. Brown had erna even tijd voor een gesprekje.

Een nieuw boek van schrijver Dan Brown zorgt wereldwijd meestal voor grote opwinding. De hoofdpersoon van dat nieuwe boek is deze keer echter niet Robert Langdon, de professor kunstgeschiedenis die zich in ‘De Da Vinci code’ en andere avonturen telkens spectaculair in de nesten werkt. Nee, de hoofdrol wordt gespeeld door Maestro Muis. In ‘Het wilde dierenorkest’ laat de dirigerende muis ons onder andere kennismaken met sacherijnige wrattenzwijnen, een niksig nijlpaard en de do-re-mi-fa-solifant. Brown schreef niet alleen de teksten, maar componeerde bij alle dieren uit het boek muziek die via een gratis app te beluisteren is.

Twee groep 4-klassen van de islamitische basisschool De Horizon uit Zaandam waren de gelukkigen die in de Kleine Zaal van het Concertgebouw in Amsterdam bij de presentatie mochten zijn. In die klassieke tempel waar normaal van het serieuze strijkkwartet of de liedkunst wordt genoten, was het een lawaai van jewelste. Opgewonden en uitgelaten tetterden en joelden de zeven- en achtjarigen door elkaar heen. De juffen kregen hun leerlingen maar moeilijk stil, en toen dat uiteindelijk toch lukte, gaven twee van hen elkaar trots een high five.

Het geluid zwol weer snel aan tot orkaankracht toen presentatrice Fenna Ramos het podium opkwam. De kinderen kennen haar van de televisieprogramma’s bij Zapp op NPO 3, al moest een schuchter jongetje dat voor de zekerheid toch nog even aan haar vragen. Ramos wist de kinderen bij haar vragen massaal de vingers te laten opsteken, of ze te verleiden om met z’n allen wuivend zeewier te spelen. Naast haar op het podium zaten een strijkkwartet en een pianist die de muziek van Brown speelden. Soms moesten kinderen raden welk dier ze in de muziek hoorden, en dat ging bijna altijd goed. Dat heeft Brown dus in elk geval goed gedaan.

Het publiek tijdens de presentatie van Dan Browns kinderboek in het Concertgebouw. Beeld Patrick Post

Heerlijk ritmisch knetterende taal

De vrolijke illustraties zijn van de Hongaarse Susan Batori en de Nederlandse vertaling van Browns dierenrijmpjes is van Erik Bindervoet en Robbert-Jan Henkes. Die laten de taal heerlijk ritmisch knetteren en hun woordkeus is leuk en origineel. Als de kinderen de zaal verlaten, op weg naar de limonade en een heuse goody bag waarin uiteraard het boek zit, heeft Dan Brown tijd voor een gesprek via een Zoom-verbinding. Bij hem in de Verenigde Staten is het half zes in de ochtend, maar hij staat elke dag al om vier uur op.

Weinig mensen zullen weten dat hij componeert. “Mijn ouders hadden geen televisie”, legt Brown uit, “en hielden van klassieke muziek. Dus zij lazen mij verhaaltjes voor terwijl Tsjaikovski op de achtergrond klonk. Vanaf heel klein speelde ik al piano. Ja, uiteraard hoorden Prokofjevs ‘Peter en de Wolf’ en Saint-Saëns’ ‘Carnaval des animaux’ bij mijn opvoeding. Van die geweldige stukken leerde ik dat een melodie een personage kan uitbeelden. Mijn moeder was organiste en speelde veel Bach-fuga’s. Daarvan leerde ik dat muziek ook mathematisch kan zijn. Maar nee, ik zou geen kunst-thriller over Bach en zijn ingewikkelde getallensymboliek schrijven, maar eerder over Mozart en de geheimzinnige vrijmetselaarsloge.

“Ik hoorde dat het muziekonderwijs in Nederland al net zo slecht is tegenwoordig als hier in de VS. Tragisch. Daarom gaan de opbrengsten van dit boek naar het muziekonderwijs. Zelf had ik geweldig muziekonderwijs. Ik speelde blokfluit, piano en zong als koorbas mee in Beethovens Negende symfonie. Mijn inspiratie voor dit boek kwam uit het meer dat naast ons huis ligt. Daarin kwaken kikkers en die inspireerden mij tot het schrijven van een fuga. Zo is het uitgegroeid tot dit dierenboek. Een nieuw boek met Robert Langdon moet eind volgend jaar verschijnen. Ik hoop dat het lukt, want de research ervoor wordt wel bemoeilijkt door de pandemie.”

