De nieuwe Coen Verbraak over Israël: weer een open zenuw

Als Coen Verbraak met een serie komt, is dat altijd reden voor een voorbeschouwend interview. Zo ook in Trouw zaterdag, over de zesdelige serie Het Beloofde Land – Nederlandse Joden over 75 jaar Israël en over zichzelf (BNNVara) van zondag. Maar gaan mensen ook kijken? 383.000 is nog matig.

Het negatieve nieuws domineert over Israël. Een gespleten land onder de ultrarechtse regering van Benjamin Netanyahu, vol vijandschap met de Palestijnse tweederangs burgers. ‘Hervormingen’ dreigen de democratie een knauw te geven. Hoe kunnen mensen met díe geschiedenis nou zó handelen, denk je dan. Het maakt je machteloos, kwaad en murw. Voor sommigen vast reden om zo’n serie over het land voorbij te laten gaan.

Vrijwillig in militaire dienst

Wat blijkt natuurlijk: het maakt de Nederlandse Joden die Verbraak interviewt ook machteloos en kritisch. Ze stellen er alleen zoveel verhalen tegenover. Hij spreekt zo’n twintig mensen hier wonend of in Israël, jong (20) en oud (106), progressief en conservatief, gelovig en afzijdig, begrijpend en kritisch.

De Amsterdamse twintiger Abel Bolink meldde zich uit betrokkenheid vrijwillig voor militaire dienst. Dirigent Ed Spanjaard benadrukt weer dat hij zich als Jood ‘nergens zo buitengesloten voelt als onder orthodoxe Joden’. Wijlen Harry de Winter vond de jubilerende staat wel reden voor feest, ‘maar hoe ze het huis hebben ingericht en de versieringen hebben aangebracht’, vond hij een drama.’ Arnon Grunberg memoreert dat Israël zonder de Holocaust (en de gehoorzame Nederlandse en Europese medewerking) nooit was gesticht. ‘Een litteken op ons eigen gezicht’, zegt de schrijver volgende week. Al deze mensen spreken vanuit hun eigen perspectief. Dat maakt het interessant.

Geschikt voor de pijnlijkste dossier

In Coen Verbraaks eerdere series Onze jongens op Java (2019, won De Tegel), Srebrenica – de machteloze missie van Dutchbat (2020, won de Sonja Barend Award) en Molukkers in Nederland (2021) keek hij ook naar open wonden. Het slimme is: hij hoeft in zijn format niet richting te kiezen, maar monteert alle meningen rond een thema bij elkaar. Je ziet historische filmbeelden en krijgt de veelstemmigheid erbij, door simpelweg vele stemmen te horen. Dat neemt weerstand weg. De vorm die hij doorontwikkelde uit zijn interviewreeks Kijken in de ziel (die de Zilveren Nipkowschijf 2010 won), blijkt geschikt voor de pijnlijkste dossiers.

De Amsterdamse twintiger Abel Bolink (bovenste rij, tweede van rechts) in Israëlische militaire dienst. Beeld NPO

De eerste aflevering van Het beloofde land opende een pot vol liefde om de basis te leggen; later komen de afkeer en zorgen over het land aan bod. Bijna allemaal vertellen de geïnterviewden over Jood zijn als stam, identiteit, en over Israël als ‘thuiskomen’. Twee vrouwen gingen er wonen om met een Joodse man ‘het Jodendom maximaal door te geven’. Anderen doorliepen het moeilijke proces om officieel Jood te worden. “Doe maar niet”, zei rabbijn Raphael Evers daarover. “Het maakt je leven stukken zwaarder.” Ze wilden toch, zoals de Rotterdamse brandweervrouw Mirjam Reijnen. Ze is ‘veel gelukkiger in Israël dan in Nederland’, al woont ze met gezin in een kibboets 500 meter van Gaza en regent het soms raketten.

“Zonder Israël is elke Jood een ongedekte cheque”, horen we schrijver Abel Herzberg zeggen. Die existentiële kwetsbaarheid blijft. Maar Verbraaks hele mozaïek aan verhalen geeft het negatieve nieuws over Israël nuance. Als het goed is, kijk je dan toch.

