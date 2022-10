De Nederlandse Oscarinzending, sterk spionagedrama en de uitbuiting van jonge vluchtelingen

Hier vindt u alle films en series die deze week door Trouw besproken zijn.

Belgisch drama Tori et Lokita luidt noodklok over het lot van minderjarige vluchtelingen

In La Promesse, de film waarmee de Belgische broers Dardennes in 1996 hun doorbraak beleefden, zagen we al hoe onmenselijk illegale immigranten werden behandeld. In Tori et Lokita zijn we een kwart eeuw verder, en er is niks veranderd. De vanuit West-Afrika gesmokkelde Tori en Lokita zitten ergens bij Luik in de opvang, gerund door sociaal werkers. Voor hun karaoke krijgen ze 5 euro. Voor de drugs die ze vanuit hetzelfde restaurant rondbrengen, ontvangen ze aan het eind van de avond 50 euro.

Heel precies leggen de Dardennes de structuren bloot van hoe de kinderen in de illegaliteit worden gedwongen, maar ook over de obsessie van de westerse wereld met geld. De smokkelaars die via de kerk werken. De drugs die via een restaurant worden verspreid. Het zijn allemaal dekmantels. En het is alsof alle menselijkheid eruit is getrokken, wat rest is een systeem van uitbuiting en vernedering. Lees hier de hele recensie van Belinda van de Graaf.

‘Duisternis is mijn vriend,’ zegt de kunstenaar in Master of light

Kunstenaar George Anthony Morton lijdt aan overleversschuld. Met zijn tienermoeder groeide hij op met drugs. Als twintiger zat hij tien jaar in de gevangenis. In die periode ontplooide hij zijn tekentalent, met Rembrandt als grote voorbeeld: ‘Dat licht, waar komt dat toch vandaan?’ Nu is de Amerikaan een succesvol schilder.

In dit intieme portret gaat Morton terug naar Kansas City. Rosa Ruth Boesten, onlangs voor haar documentaire bekroond met de debuutfilmprijs van de stad Utrecht, volgt, een fascinerende, gespleten man. Met ernstige blik en zachte stem leeft Morton in twee werelden. Terug in zijn geboortestad voel je het trekken, een emotionele draaikolk in, door mensen met een geknakt zelfbeeld. Lees hier de hele recensie van Ronald Rovers.

Nederlandse Oscarinzending Narcosis duikt diep in rouwproces

Regisseur Martijn de Jong focust in zijn speelfilmdebuut Narcosis, de Nederlandse inzending voor de Oscars, op de zielenroerselen van de achterblijvers. Moeder Merel, gespeeld door Gouden Kalf-winnares Thekla Reuten, heeft een jaar na het verlies van haar man nog steeds moeite om zich te uiten. Ze duwt alles en iedereen weg.

Via herinneringen aan haar man, gespeeld door Fedja van Huêt, komen we wel wat meer te weten over hun liefde. En over het grote oude huis met de gigantische tuin waarin ze als gezin zo gelukkig waren. Dat ze het sprookjeshuis nu eigenlijk niet meer kan betalen, bezorgt moeder extra hoofdpijn en hartzeer. Reuten acteert met gepijnigd gelaat, en daar zal naarmate het drama vordert niet veel verandering in komen. Lees hier de hele recensie van Belinda van de Graaf.

Mrs. Harris goes to Paris voor een Dior-jurk

Eén blik op een Dior-jurk en Ada Harris weet genoeg: zo’n japon wil zij ook. De goedgemutste schoonmaakster van Londense appartementen schraapt eind jaren vijftig haar weduwepensioen en spaarcentjes bij elkaar en reist naar Parijs. Bij het haute couture-atelier stapt ze naar binnen en bestelt een exemplaar. Contant betalen graag.

Paul Gallico schreef in 1958 een goeiig sprookje dat, na eerdere theater- en televisiebewerkingen, nu een bioscoopverfilming krijgt. Het is een wat maf verhaal waar je in moet willen geloven. In deze ‘musical zonder muziek’, in de woorden van regisseur Anthony Fabian, is mevrouw Harris een soort oudere, eigengereide tante van Netflix-heldin Emily in Paris. Ze woont kordaat een modeshow bij, maakt een ritje door toeristisch Parijs en laat zich fêteren in nachtclub Moulin Rouge – waar ook mannelijke dansers op het podium staan. Met zijn multiculti-cast geeft de filmmaker een ouderwets verhaal wat moderne fleur. Lees hier de hele recensie van Remke de Lange.

Las Bestias is een stier van een film over het Spaanse boerenleven

Als je je snel opwindt over onrecht, dan wordt het beklemmende Las bestias een stevige zit voor je. Ook al klinken er echo’s in door van de films van Michael Haneke, Las bestias is een heel eigen film en staat met twee benen stevig in de Spaanse grond. Daar is in deze film de ruige Franse boer Antoine met zijn vrouw een biologische boerderij begonnen. Als enige zegt hij nee tegen het energiebedrijf dat windmolens wilde plaatsen, waardoor het hele (en bitter arme) dorp een zak geld misliep. Dat zorgt voor een ruw, genadeloos drama met alleen verliezers. Lees hier de hele recensie van Ronald Rovers.

Spionageserie The Old Man is een van de beste series om nu te streamen

Deze zevendelige spionageserie gaat net als het vergeetachtige hoofdpersonage volstrekt z’n eigen gang. Het tempo is rustig en de makers vertikken het om de kijker meer te geven dan het hoogstnoodzakelijke. Broodkruimels krijgen we toegeworpen en daarmee moeten we het spoor volgen.

De serie zet alle elementen een voor een als schaakstukken voor en vraagt kijkers om het spel mee te spelen. Het grootste plezier van The Old Man is dat je lange tijd in het duister tast en ondertussen naar geweldige acteurs kijkt, naast Jeff Bridges met name John Lithgow als zijn tegenspeler. Lees hier de hele recensie van Ronald Rovers.