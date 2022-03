De muzikale vuisten tegen de oorlog in Oekraïne zorgen steevast voor stampvolle zalen

De muzikale opstand tegen de oorlog in Oekraïne begon bijna meteen nadat die was uitgebroken. Als een melodische en harmonische Blitzkrieg. De Oekraïense pianiste Anna Fedorova en de Russische celliste Maya Fridman – muzikale vriendinnen – hadden een en ander heel snel voor elkaar. Op zondag 6 maart, amper een week na het begin van Poetins inval, gaven de twee musici al benefietconcerten in het Haagse Amare en het Amsterdamse Concertgebouw. Omringd door muzikale vrienden als Quirine Viersen, Liza Ferschtman, Nino Gvetadze en ensemble Camerata RCO. Initiatiefneemster Fedorova wilde met deze concerten ‘de verbindende kracht van muziek laten zien en oproepen tot vrede’.

Wereldster

En Fedorova gaat daar deze week mee door. Dinsdagavond staat ze met Fridman en onder anderen Daria van den Bercken in de Rotterdamse Doelen. Daar krijgen zij gezelschap van de Letse cellist Mischa Maisky – een wereldster. En van Boris Fedorov en Daniil Kapeliush, Oekraïense musici die de afgelopen weken uit hun vaderland zijn gevlucht. Wilfried de Jong zal de avond in Rotterdam presenteren.

Een dag later is het concert, met Maisky, in het Utrechtse TivoliVredenburg te horen. Op 21 maart doet Fridman de Oosterpoort in Groningen aan, dan in gezelschap van Dana Zemstov, Rembrandt Frerichs, Channa Malkin en Tatiana Matveeva, een danseres van het gezelschap Club Guy & Roni. En zo zijn er in heel Nederland veel meer muzikale initiatieven, van kleine zaaltjes en kerken tot grote podia. De wens tot empathie met Oekraïne door middel van klassieke muziek blijkt groot. Alle opbrengsten van de concerten gaan naar Giro 555.

Uitverkocht

Zo ook de recette van het benefietconcert dat zondagavond in Nationale Opera & Ballet werd gegeven. Het Nederlands Philharmonisch Orkest, het Koor van De Nationale Opera, solisten van de Opera Studio en dansers van Het Nationale Ballet deden daar aan mee. Het initiatief kwam van chef-dirigent Lorenzo Viotti, die daar vorige week in de show van Arjen Lubach over mocht komen vertellen. De oproep werkte. Het concert was heel snel uitverkocht. Een kaartje kostte minimaal dertig euro, maar velen betaalden meer. De opbrengst van de avond was ruim 140.000 euro.

Een serene avond was het. Viotti richtte aan het begin het woord tot de zaal. Hij dankte iedereen voor de komst naar het theater, en vroeg met klem om tussen de concertonderdelen niet te applaudisseren. En zo voltrok zich ruim een uur in gewijde duisternis en stilte. Het koor zat in een halve cirkel achter op de bühne, en liep naar de toneelrand als er gezongen moest worden.

De Oekraïense vlag

Er klonken delen uit symfonieën van Mahler en Schubert, en stemmige koormuziek van Fauré, Lysenko en Kedroff. Inna Demenkova zong Rachmaninovs Vocalise, met Luba Podgajskaja achter de piano. Michael Mouratch begeleidde de wonderschone pas de deux uit Rudi van Dantzigs ballet Voorbij gegaan, gezet op een Étude van Chopin. Ballerina Maia Makhateli en haar partner Jakob Feyferlik ontroerden op het lege podium. En de Oekraïense bariton Maksim Nazarenko zong een fragment uit de opera Bogdan Khmelnitski van de Oekraïense componist Konstantin Dankevich. Het stemmige geheel werd afgesloten met Mozarts Ave verum corpus. Met toneelrook en oplichtende spots werd tijdens die geniale muziek op een symbolische manier prachtig licht in de duisternis gecreëerd.

Na afloop was er uiteraard wel applaus. Langdurig. De bariton verscheen op het toneel met de Oekraïense vlag om zijn schouders. Viotti verscheen niet op het podium, maar bleef nederig in de bak bij zijn orkest.

Lees ook:

Een magnifiek benefietconcert als bewijs dat muziek en politiek niet los van elkaar staan

Daarna ging iedereen staan, ook de musici, voor het volkslied van Oekraïne. En toen baadde ook de binnenkant van het Concertgebouw ineens in blauw-geel licht. Muziek als politiek. In die zin was het een magnifiek programma. Ik ben er nog stil van.