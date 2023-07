De muziek op Wonderfeel verklankt het stijgende water en de opwarmende aarde

Het klassieke muziekfestival Wonderfeel stond in het teken van klimaatverandering. Dit thema leverde verrassende nieuwe composities op, maar maakte de sfeer soms ook wat somber.

Je zou zomaar gedeprimeerd het natuurschoon op het Wonderfeel-festivalterrein kunnen verlaten als het laatste wat je zag de speech van cultuurhistoricus Eva Rovers was. In een brief aan de generaties die na ons komen, sprak zij indirect het festivalpubliek aan op de verantwoordelijkheid en vooral de mógelijkheid een leefbare aarde achter te laten. Met fladderende improvisatietjes van klarinettist Joris Roelofs op de achtergrond deed zij een beroep op de verbinding die allen op aarde zouden kunnen voelen, omdat we allemaal in datzelfde ‘huis’ wonen, een huis waarvan sommige ‘kamers’ al onleefbaar worden.

Een akelige confrontatie, daar op dat bosrijke, ’s-Gravelandse landgoed Schaep en Burgh in het rijke Gooi, in een zomer waar opmerkelijk noodweer en extreme hitte een veranderende aarde voelbaar maken. Zou je na Rovers’ woorden het intieme bospodium verlaten via een tunnel van takken die afsteken tegen de roze avondlucht, langs de rododendrons, over het sprookjesachtig verlichte bruggetje, dan zou je weleens kunnen denken: hoe lang kunnen we dit hier nog doen? Zullen we hier onze voeten nog wel drooghouden, kunnen de boterbloempjes hier straks nog wel op het weiland groeien en hoe lang kan de buizerd nog muizen vangen in het veld?

Vrolijke chaos

Een andere, misschien wat oudere bezoeker zou zulke vragen kunnen wegwuiven: ach, dat loopt zo’n vaart nog niet, onze kinderen zijn de toekomst, die zullen de aarde redden. Die tegenstelling kwamen bezoekers op Wonderfeel eerder op vrijdag al tegen bij het muziektheater van de zogenaamde ‘neofanfare’ 9x13. Tien musici – blazers en slagwerk – kwamen marcherend in (delen van) hun fanfarekostuum tussen het publiek doorgelopen en voerden hun act op in het gras tussen de picknickbanken. In een fantasietaaltje en met enkele tekstborden maakten zij duidelijk dat ‘het water stijgt!’. Ze raakten verdeeld: vijf van hen sprongen gelijk in een bootje, uitgelachen door de andere vijf. Ondertussen speelden ze nieuw gecomponeerde muziek, zoals een uit de pas lopende mars van Marc Kaptijn, soms met één hand aan hun instrument terwijl de andere een blauw zeil uitrolde dat het water voor moest stellen. Doe het maar na: in een door elkaar heen lopende choreografie ritmisch gecompliceerde muziek spelen in de zon. Instrumenten- en hoofddekselwissels – fez, baret, scheve vikinghelm – zorgden voor een vrolijke chaos. Maar ook hier konden toeschouwers weer iets voelen schuren. Want uiteindelijk stonden alle musici toch bij elkaar in een bootje of teiltje om te ontkomen aan die gezamenlijke vijand: het water.

Sopraan Katharine Dain en een ensemble brengen samen de compositie ‘They Have Waited Long Enough’ ten gehore, in Het Weiland op het Wonderfeel Festival. Beeld Maartje Geels

Het klimaat, de toekomst: het was niet het enige thema in de programmering van deze achtste Wonderfeel-editie. Een rode draad was ook het land Turkije, met als doel licht te laten schijnen op de hedendaagse Turkse klassiekemuziekscene en kennis te maken met (Nederlands)-Turkse musici. Zo beleefde They have waited long enough een Nederlandse première op Het Weiland, een co-productie met het Istanbul Music Festival. Drie vrouwelijke componisten (Meriç Artaç, Aida Shirazi, Kate Moore) gaven klank aan drie mythologische vrouwen uit Turkije, waaronder half slang-half mens Şahmaran. Sissend speelde het geheel vrouwelijke gezelschap glibberende en kronkelende noten op onder andere een doedoek – een rietblazer die haast als een hobo klinkt.

Iets te experimenteel

De liederen, gezongen door sopraan Katharine Dain, boeien Annick Martens (58) en haar vriendin Nicoline Franken (57) niet allemaal. “Die van net was mooier, dit vind ik iets te experimenteel”, zegt Martens. “Zodra het een beetje absurdistisch wordt, sla ik ’m even over.” De twee zitten aan een tafeltje achteraan. “Maar het is ondertussen ook wel leuk om te observeren welk merk stoeltje je het best mee kunt nemen”, grapt Franken, wijzend naar de campingstoelen die veel mensen hebben meegebracht van thuis.

Martens, die net een rosé heeft gehaald, vertelt over de afritsbroeken, wandelschoenen en rugtassen met regenflap die ze voorbij heeft zien komen. “Maar ja, die mensen zijn wel goed voorbereid”, lacht ze. Ze is al bijna veertig jaar bevriend met Franken, beiden wonen in Bussum. Het jarenlange voornemen om eens bij Wonderfeel te gaan kijken, hebben ze nu eindelijk uitgevoerd. Het terrein kennen ze goed. “Ik ben hier begonnen te wandelen in coronatijd met mijn hond”, zegt Franken. “Je moet eens ’s ochtends om half 8 gaan, elke dag is het mooi. Dan is er mist, of zijn er hertjes. Maar hier in het weiland mag je niet komen. Dus het is leuk hier nu eens te zijn.”

Ze zijn vooral nieuwsgierig naar de muziek en de sfeer van het festival: de combinatie met de mooie omgeving heeft wel een meerwaarde, vindt Martens. Naar één optreden kijkt ze specifiek uit en ze moeten nu dan ook vertrekken om daar op tijd voor te zijn: het Artvark Saxophone Quartet. “Die ken ik nog uit mijn tijd bij de radio. Zij kunnen echt gesprekken voeren met hun instrumenten, dat vind ik zo mooi.”

Schattige minibioscoop

Tegelijkertijd met Artvark bracht Componist des Vaderlands Martin Fondse op het hoofdpodium zijn compositie Future of Water ten gehore met zijn trio en het Wonderfeel Festivalkoor. Het stuk is een deel van zijn waterdrieluik dat hij tijdens zijn reis door de twaalf Nederlandse provincies heeft gemaakt. Het onderwerp past opnieuw bij het toekomst-thema van het festival: we zullen het water en de angst ervoor in het stuk terug kunnen horen, blikte Fondse vooruit. Een walsje liet de muziek inderdaad deinen, de schrille gilletjes van zangeres Sanem Kalfa belichaamden misschien die angst, maar schrokken ook af: meerdere toeschouwers besloten na een aantal minuten huns weegs te gaan.

Zij konden als ze de brede bomenlaan vanaf het hoofdpodium naar de andere podia volgden, verrast worden door Het Kleinste Podium, een schattige minibioscoop in een caravan. Op een paar rode pluchen stoelen kon je daar kennismaken met door AvroTros gespot jong talent: het Dianto Reed Quintet. Vijf jonge Spaanse blazers die in Amsterdam wonen en op zoek gaan naar het onbeschrijflijke gevoel van ‘duende’: een term uit de Flamenco-muziek die iets dergelijks betekent als een kracht of verbinding die door klank voelbaar kan worden gemaakt.

Deze toekomstige generatie musici, alsook de jongste festivalbezoekers, die af en toe langs schieten met muziekinstrumenten die ze zelf gemaakt hebben bij een standje van Natuurmonumenten, zij zijn de mensen van wie wij volgens Eva Rovers de aarde ‘te leen’ hebben. Voor hún huis moeten wij nu zorgen. Wrang is het om juist in de natuur, op een muziekfestival waar ontplooiing en ontdekking van nieuw talent en nieuwe samenwerkingen centraal staan, op meerdere podia zo’n pijnlijke boodschap te krijgen. Het stammenbos, de rijpende lijsterbessen, de beukennootjes hoog in de bomen, ze schitteren alleen nog maar meer in hun pracht als je bedenkt dat hun voortbestaan al in een nabije toekomst eindig is.

