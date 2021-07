De muziek in 100 Jaar Jazz zindert dwars door de televisie heen

Bij livemuziek plooien de klanken zich om je heen, muziek op televisie is altijd maar een afgeleide. Maar het is tenminste iets, nu de coronamaatregelen weer strenger zijn. Dit weekend was het kleinere North Sea Jazz Downtown per livestream te volgen. En op tv vrijdag maakte de muziek­special 100 Jaar Jazz (NTR) een verrassende cocktail van moderne muziek en oude filmbeelden.

Dít wil je horen: hoe de intense saxofoon van Kika Sprangers magisch samensmelt met de stem van Anna Serierse die exact dezelfde noten zingt. Zij onderzocht al eerder hoe ze met haar stem een instrument kon benaderen, Sprangers hoe haar sax het meest op een stem leek. Want: ‘het dichtst bij de emotie’. Ze hadden een klank-klik met elkaar, noemde presentator Giovanca Ostiana het, en spelen nu fantastische composities in het Kika Sprangers Quintet.

Het Kika Sprangers Quintet.

In vrijheid zoeken naar nieuwe klanken in een instrument, naar noten die niet voorspelbaar op elkaar volgen; jazz is ongebondenheid, al honderd jaar. Het begon in ­Nederland met de Amsterdamse dansleraar James Meijer die in Londen de nieuwe muziek en danspasjes uit Amerika zag. Hij richtte hier zijn James Meyer Jazz Band op (soms met een ij, soms met y geschreven) en de dansavondjes in de jaren twintig ­volgden. Weg met het stijve geschuifel; ­ dit swingde, dit was vrijheid.

Nachtclubs kregen namen als Negro ­Palace in Amsterdam, ‘namen die pijn doen’

Helaas is er beeldmateriaal noch bladmuziek van, dus was het gissen hoe die band zonder koperblazers, maar met fagot, viool, banjo, piano en slagwerk had geklonken. Als eerbetoon vroeg het programma 100 Jaar Jazz aan ‘muziekomnivoor’ Martin Fondse om muziek te laten klinken met diezelfde instrumenten.

Het had een chronologisch geschiedenisprogramma kunnen zijn. Een aaneenrijging van zwart-witfilmpjes van concerten waarbij de jeugd toentertijd uit zijn bol ging, terwijl we nu wel meer rebels muziekgeweld kennen. Maar de makers en presentatoren Winfried Baijens en Giovanca Ostiana maakten er een veel inspirerender programma van. De moderne muzikanten en hun composities stonden centraal. Ging violist Yannick Hiwat spelen, dan kregen we even een compilatie van beroemde violisten uit de jazzgeschiedenis te zien. Bij de saxofoon kwamen fragmenten van Hans en Candy Dulfer en vele groten der aarde langs.

Even hield ik mijn adem in toen Baijens en Ostiana het onderwerp racisme bespraken. Nachtclubs kregen namen als Negro ­Palace in Amsterdam, ‘namen die pijn doen’, zegt Baijens. Donkere topmuzikanten speelden er de sterren van de hemel, zoals saxofonist Coleman Hawkins, te zien op beelden uit 1935. Terwijl Ostiana rustig naar Baijens bleef kijken, vertelde hij met decennia aan schaamte op zijn schouders dat er zelfs een regeringscommissie was die moest onderzoeken of jazz, ‘negermuziek’, op ­morele gronden verboden kon worden. Goed dat hij als witte man dit onderwerp verwoordde. Zij kon vervolgens het verzachtende ‘dat is nu niet meer voor te stellen’ in ontvangst nemen en verdergaan met het programma.

De zindering spatte ervanaf

Daarin kregen we onder andere nog de meeslepende muziek van rapper Pax the Humanoid, bekend van The Kyteman Orchestra, en een vibrerend, bizar muziekstuk van componist Tijn Wybenga en zijn steengoeie orkest AM.OK (Amsterdams Modern Orkest, met veertien muzikanten onder wie ook weer Kika Sprangers). De zindering spatte ervanaf, zelfs op tv.