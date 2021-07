De musical Zodiac verdrinkt in extreme galm - en goede bedoelingen

Het is 2031. Expeditie Aarde is mislukt. Onze planeet is volledig uitgezogen, opgebrand en kaal geschroeid en daarom beslissen de twaalf sterrenbeelden dat ze de vier elementen – aarde, vuur, lucht en water – terug gaan halen. Mensen zijn het niet waard gebleken om de elementen toevertrouwd te krijgen.

Nu de klimaatcrisis ons om de oren slaat en we mede door corona de houdbaarheidsdatum van de aarde sneller voelen naderen, is dit verhaal van de musical Zodiac superactueel. En dat terwijl producent Peet Nieuwenhuijsen 35 jaar geleden al het concept bedacht.

Nieuwenhuijsen liet Dick van den Heuvel het script en de liedteksten schrijven en fikste de Koepel in Breda als voorstellingslocatie. Die koepel is tegelijkertijd de kracht en de angel van de musical.

De historische plek oogt intrigerend en is megagroot, wat handig is in (post?-)coronatijden. En aan de binnenkant van de koepel worden, zoals in een planetarium, bewegende sterren geprojecteerd. Het publiek geniet op grote tribunes van rondom spektakel, het lijkt de oerknal live mee te maken door overweldigende licht- en geluidseffecten. Tientallen drones met gekleurde lampjes voeren in wisselende formaties luchtballetten uit.

Overweldigende galm

Maar dan het geluid. Het is geluidsontwerper Jeroen ten Brinke niet gelukt om de overweldigende galm van de koepel te beteugelen. Liedjes zijn moeilijk te verstaan, zeker wanneer het hele ensemble zingt. Zonde, er zitten een paar aardige songs in. De gesproken teksten zijn vaak nog wel te ontcijferen, maar de voortdurende schreeuwerige toon waarop de acteurs moeten spreken om zich verstaanbaar te maken, werkt op de zenuwen. Ruimte voor spelnuances krijgen de acteurs in de regie van William Spaaij daardoor niet.

Het is bewonderenswaardig dat deze makers een compleet nieuwe Nederlandse musical schreven over een belangrijk en urgent onderwerp, de teloorgang van de aarde. En dat ze daar een educatief jongerentraject aan gekoppeld hebben. Het verhaal begint dystopisch, maar uiteindelijk gloort er hoop. Bo(ogschutter) is naar de aarde afgedaald en verbaast zich erover dat mensen de aarde niet eerlijk met elkaar delen. Maar dan ontdekt hij ook dat mensen genoeg kracht hebben om het tij te keren.

Het is alleen heel jammer dat de musical nogal moralistisch is. De goede bedoelingen druipen van het nogal zware, brave verhaal af. Dat is niet per se enthousiasmerend voor toeschouwers die niet erg begaan zijn met het milieu.

De Koepel, Breda t/m 29 augustus 2021, zodiacdemusical.nl