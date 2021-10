De musical Amélie is een visueel feest met een duizelingwekkend tempo

Een topfilm: Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain uit 2001. Terecht een internationaal succes: een dromerig meisje probeert in het Parijse Montmartre anderen liefde en vrolijkheid te brengen, terwijl ze worstelt met het oppakken van haar eigen leven. Een perfecte en originele mix van fantasie, humor, hoop, prachtige kleurrijke beelden, goed acteerwerk en heerlijke muziek. Niets aan toe te voegen. Toch kwam er in 2015 een musicalversie die nu een Nederlandse editie kent. Worden we daar blij van?

De muziek en arrangementen van Daniel Messé, die sprankjes van de originele muziek van Yann Tiersen laat horen, zijn bijzonder. Het verhaal wordt grotendeels zingend verteld, en het kleine ensemble zingt veel meerstemmige, niet voor de hand liggende harmonieën die soms een nostalgisch-Franse ondertoon hebben. De regelmatig terugkerende melodielijnen blijven lekker hangen en het is verrassend dat alle castleden regelmatig live musiceren op cello, dwarsfluit, harp, piano, hoorn, gitaar, cajon en accordeon. Jammer wel dat niet alle harmonieën zuiver klinken en dat hoofdrolspeelster Christanne de Bruijn – die een fijne montere uitstraling heeft – in de hoogte niet altijd sterk zingt. David Schwarz, Amélies geliefde-in-wording, is ook maar matig overtuigend in zang en spel.

Beeld Annemieke van der Togt

Droomwereld waarin poppen tot leven komen

Het hoge tempo van het theaterscript (Craig Lucas) en de regie van Daniël Cohen (die het stuk ook vertaalde) houden de kijker wat op afstand. Natuurlijk, in de film raast er ook veel op hoge snelheid voorbij, maar waar de film kan inzoomen op een detail, of een panoramisch shot kan inlassen en daarmee wat rust kan brengen, dendert de voorstelling met handeling op handeling in hoog tempo door. Er is gelukkig ook humor, maar de snelle teksten, liedjes en acties zijn nauwelijks bij te houden. Wie de film gezien heeft, zal veel herkennen, want de voorstelling volgt grotendeels het filmverloop. Wie de film niet kent, zal het geregeld duizelen door de overvloed aan verhaallijnen en details.

Maar toch: de voorstelling onderscheidt zich in positieve zin van de film door de fantasievolle decors, kostuums en poppen van Kathelijne Monnens en het lichtontwerp van Wannes van der Veer. Amélie is een visueel feest in nostalgisch groen en warm rood, waarbij de sfeervolle decorstukken inventief handmatig in- en uitschuiven. We zien een droomwereld waarin op originele wijze poppen tot leven komen die de multitaskende acteurs zelf bespelen.

Je hebt echt een leuke avond, al is dat wat anders dan de betovering die de film brengt.

Tournee t/m 3 april 2022, ameliedemusical.nl