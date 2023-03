De museumbezoeker is nu een stuk jonger dan voor corona

Musea worden opvallend veel vaker bezocht door kinderen en jongvolwassenen dan voor corona. Dat blijkt uit gegevens van de Museumkaart. De Museumvereniging, die de kaart uitgeeft, heeft gekeken hoe vaak de 1,4 miljoen kaarthouders een museum bezoeken in vergelijking met 2019, het jaar voor corona de museumsector verlamde. De gemiddelde leeftijd van bezoekers is fors omlaag gegaan. Directeur Vera Carasso noemt de cijfers spectaculair.

In de groep van 19 tot 25 jaar is het museumbezoek verdubbeld. Bij kinderen onder de 13 met de speciale Museumkidskaart is het bezoek zelfs verdrievoudigd. Ook in de categorie 26 tot 45 jaar is de stijgende trend te zien. Carasso denkt dat het hier vaak gaat om de ouders van die kinderen. Bij de groep van 13 tot 19 jaar is het museumbezoek ongeveer gelijk gebleven.

“Het totale museumbezoek zit op ongeveer 85 procent ten opzichte van 2019. Dat verschilt wel sterk tussen de musea. Het ene krijgt juist veel meer bezoekers, een ander blijft nog achter”, zegt Carasso.

Juist minder oudere bezoekers

Terwijl kinderen en jongeren het museum steeds beter weten te vinden, is het aantal oudere bezoekers afgenomen. “We hebben ons de afgelopen tijd heel specifiek op jongeren gericht, de Museumkaart in beeld gebracht en jongeren verleid naar het museum te gaan. Nu moeten we blijkbaar meer aandacht geven aan de groepen die vroeger altijd kwamen en na corona niet terug zijn gekomen”, zegt Carasso.

In totaal hebben meer mensen dan ooit een Museumkaart, meldt de directeur: het aantal steeg ten opzichte van 2019 met 2,7 procent tot 1,4 miljoen. In de groep van 26-35 jaar is er een groei te zien van 37 procent. In de leeftijdscategorie tot 13 jaar is er een toename van 27 procent, gevolgd door de leeftijdscategorie 19-25 jaar met een groei van 25 procent. Onder ouderen is het aantal kaarten wat afgenomen.

“Ik kom veel in musea en daar hoorde ik de laatste maanden vaak dat het publiek een andere leeftijdssamenstelling heeft gekregen sinds de pandemie”, zegt Carasso. “Dat hebben we onderzocht en de data bevestigen dat. Ik ben erg blij met deze nieuwe generatie museumbezoekers. Misschien willen mensen na corona mooie, echte dingen ervaren.” Het onderzoek van de Museumvereniging is gedaan aan de vooravond van de Museumweek, die 1 april begint.

