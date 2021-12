De moderne verslaafde is geen junk onder een brug, maar een eenzame twitteraar

Voor mensen die ook Succession kijken zal het vreemd klinken, maar Kendall Roy vormt voor mij een enorme verademing. Ja, Kendall is zo ongeveer het meest irritante personage dat HBO ooit heeft voortgebracht – misschien nog wel irritanter dan Hannah uit Girls. De verloren zoon van mediatycoon Logan Roy is gevoelsmatig nooit zichzelf, constant op zoek naar bevestiging van anderen, kampioen van de net niet leuke grap en altijd on edge.

Wat Kendall voor mij tot een verademing maakt, is zijn Twittergebruik. Kendall is de afgelopen seizoenen overduidelijk neergezet als een verslaafde. Hij heeft een problematische relatie met drank, met gokken, met drugs, met vrouwen – met zo’n beetje alles, eigenlijk. En in seizoen drie heeft Kendall een nieuwe verslaving: Twitter. Misschien wel zijn hardnekkigste tot nu toe.

Elke aflevering is Kendall constant bezig met wat mensen online over hem te zeggen hebben. Hij refresht zijn timeline zeker vijf keer per scène, laat zijn assistenten alle tweets over hem opzoeken en uitpluizen, speelt achterin de limo met vrienden het spel ‘Good Tweet/Bad Tweet’ – positieve Kendall-reviews afgewisseld met negatieve, alles luid gescandeerd door de aanwezigen.

Verslaafde is niet altijd een junk onder een brug

In het kader van mijn volgende boek doe ik onderzoek naar digitale verslaving – gameverslaving, pornoverslaving, telefoonverslaving en ja, ook Twitterverslaving. Ik spreek mensen die dagelijks urenlang dwangmatig door sociale media scrollen, geobsedeerd zijn met hun eigen posts en de reacties erop, mensen die letterlijk geen Tweet willen missen. Het internet vormt voor hen doorgaans een manier om te ontsnappen uit een nare situatie – een manier om onzekerheid te stillen of frustraties te sussen. En vervolgens wordt die ontsnapping – zoals bij alle verslavingen – hun gevoelsmatige raison d’être. De vlucht wordt het leven zelf.

Het probleem waar veel van mijn gesprekspartners tegenaan lopen, is dat ‘hun’ verslaving door de samenleving (nog) niet als zodanig wordt erkend. Terwijl in je hersenen hetzelfde gebeurt bij een drugsverslaving als bij een verslaving aan Twitter of Instagram, wordt het eerste algemeen gezien als een medisch en maatschappelijk probleem – terwijl het tweede hooguit wordt gecategoriseerd als een hinderlijke hang-up.

‘Ik associeerde verslaving met junks onder een brug’, hoorde ik van een jongen die verslaafd raakte aan sociale media – uiteindelijk moest hij een alcoholverslaving veinzen om opgenomen te worden in een kliniek. Had hij een vollediger beeld gehad van het hedendaagse verslavingsscala, dan was het misschien niet eens zo ver gekomen.

Verlichting via de smartphone

Met Kendall maakt Succession een perfecte schets van de moderne verslaafde. Een ongelukkig, gefrustreerd persoon, alsmaar op zoek naar verlichting via zijn smartphone. Natuurlijk, digitalisering brengt ons waanzinnig veel goeds: eindeloos veel extra manieren waarop we kunnen communiceren, bijvoorbeeld – maar ook evenzoveel extra manieren waarop we dat niet kunnen doen. Digitale verslaving vormt een perfecte oplossing voor nieuwe vormen van eenzaamheid: te weinig appjes, of juist te veel, of van de verkeerde personen; te veel anonieme tweets, te weinig persoonlijke telefoontjes.

Als Kendall zich heeft misgedragen tijdens een aandeelhoudersvergadering, richt zijn vader Logan zich tot zijn eigen assistent. Niet om een Tweet voor te lezen, maar om Kendalls nummer te blokkeren. ‘Permanently.’

Drie keer raden wat Kendall gaat doen om dat te verwerken.