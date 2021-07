De microberoemdheden in mijn tijdlijn (1): Rianne Meijer

Kelli van der Waals vertelt deze zomer over de figuren die per ongeluk of expres voorbijkomen in de tijdlijnen van haar sociale media. Aflevering 1: @globalistaa, oftewel Rianne Meijer.

Twitter is een meningencircus, Instagram een schoonheidstentoonstelling, maar tussendoor krijg je ook veel persoonlijks mee van iedereen die eraan meedoet, valt me vaak op. Logisch wel, de online conversatie is nu eenmaal doorvlochten met wat mensen van zichzelf laten zien, wat ze willen vertellen over hun eigen leven. Want dat is ook en vooral waar het om draait op sociale media: anderen deelgenoot maken van wie jij bent, volgens jezelf.

Als gevolg daarvan zit mijn hoofd vol stukjes uit andermans leven – zaken waar ik niets mee van doen heb, die mij eigenlijk ook helemaal niet aangaan. Maar ik heb ze nou eenmaal meegekregen en opgeslagen, als onderdeel van een onbedoelde parasociale relatie die ik met deze microberoemdheden heb. Daarmee bedoel ik een relatie zoals je die ook met een televisiepersoonlijkheid of een Netflixpersonage kan hebben: ze weten niet van jouw bestaan af, maar het voelt alsof je ze kent.

Ik leerde dat ze een poes heeft die Harry Mens heet, en een zwart hondje

Opdat u ze ook kunt leren kennen, licht ik de komende weken een paar van hen uit, als onderdeel van een kleine zomerserie. Meestal gaat het over iemand die ik niet persoonlijk ken, soms iemand die ik niet eens volg. Het algoritme van Twitter schotelt me namelijk vaak berichten voor waarvan het denkt dat ik ze interessant vind, omdat ze geliked werden door iemand die ik interessant vind. Op die manier hoopt het dat ik meer tijd doorbreng op de app.

Zo komt het dat ik bijvoorbeeld best veel weet over het leven van ene Rianne Meijer (niet de bekende Instagram-influencer). Mij aanvankelijk onbekend, maar er was een periode dat er elke dag wel een paar van haar tweets op mijn scherm voorbij kwamen. Ze wordt dan ook gevolgd door 57 mensen die ik zelf volg (en 54.000 anderen, wow).

Het duurde niet lang voordat ik leerde dat ze een poes heeft die Harry Mens heet, en een zwart hondje, en dat ze een klein jaar geleden is bevallen van een tweeling, een jongen en een meisje, heel schattig en haarloos, hun vader twittert ook. Zij (de baby’s) houden van pasta en van het kauwbot van de hond, en moeten vaak van de crèche worden opgehaald terwijl er dan soms niets aan de hand is, al had het meisje laatst wel twee weken buikgriep. Toen dat over was kreeg ze een stukje taart.

Coronamaatregelencomplexiteit

Als Meijer van de trap is gevallen met een baby (geen verwondingen), tweet ze daarover nog vóórdat ze van de schrik is bekomen (‘nu even in een papieren zak ademen, sjeeeezus’). Ze is onlangs verhuisd, heeft onrustige cellen uit haar baarmoeder laten weghalen en heeft inzicht in de coronamaatregelencomplexiteit, want toen De Jonge half juni zinspeelde op afschaffing van de mondkapjesplicht vergeleek ze dat met een schaatser die juichend over de eindstreep komt en wordt ingehaald door een concurrent die snapt dat er nog een ronde te gaan is. Ze gaat niet op vakantie, maar is wel een week vrij terwijl haar kinderen drie dagen naar de crèche gaan.

Nu ja, dat weet ik dus allemaal over iemand die ik niet volgde en ook nooit heb ontmoet. En nu ik dit stukje heb geschreven zal ik vanavond vast wéér aan haar denken. U misschien ook wel.

Volgende week: de kat die een kilo woog.

