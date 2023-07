De meesterlijkheid van simpel schrijven. ‘Marga Minco was van onschatbare waarde voor de samenleving’

Scholieren die zich er makkelijk vanaf dachten te maken lazen Het bittere kruid voor hun literatuurlijst. Het debuut van de afgelopen maandag op 103-jarige leeftijd overleden Marga Minco was maar een dun boekje, maar toch maakten die negentig pagina’s een diepe indruk op veel mensen, zo is te lezen op Twitter. De ontroerende overlijdensadvertentie met de namen en sterfdata van Minco’s tijdens de Holocaust omgekomen familieleden wordt veel gedeeld.

Talloze naoorlogse generaties groeiden op met het boek waarin Minco vertelt hoe ze als enige van haar Joodse familie de Tweede Wereldoorlog overleefde. Boekenkoepel Stichting CPNB noemt haar werk dan ook ‘van onschatbare waarde voor de Nederlandse samenleving, daar zijn wij haar dankbaar voor’.

‘Meesterlijk schrijven’

Ook schrijver Arnon Grunberg las het werk van Minco voor het eerst op de middelbare school. Maar het maakte pas echt grote indruk op hem toen hij het een aantal jaar geleden herlas, zei de schrijver in het radioprogramma De Taalstaat. “Pas toen besefte ik hoe sterk en krachtig die novelle in elkaar zit. En dat die ogenschijnlijke simpelheid getuigt van meesterlijk schrijven. Simpel schrijven is eigenlijk heel moeilijk.”

Ook voormalig CDA-leider Wopke Hoekstra prijst Minco’s schrijfstijl op Twitter: “Wat een geweldige schrijfster was Marga Minco. Met haar eigen, unieke stem vertelde zij over de verschrikkingen tijdens de Tweede Wereldoorlog en hoe ze als enige van haar Joodse familie de oorlog overleefde. In haar kenmerkende, sobere stijl telde elk woord en greep elke zin je aan. Haar woorden zullen voortleven.”

Op het Marga Minco Plein in Breda komt een lichtkunstwerk ter nagedachtenis van de schrijfster, laat burgemeester Paul Depla weten. “Als stad zullen we Marga Minco eren met een kunstwerk van Tamar Frank op het plein dat naar deze bijzondere schrijfster is vernoemd. Het is een initiatief van bewoners van ‘t Ginneken waar Marga Minco in 1920 is geboren.”

