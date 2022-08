De makelaars van ‘Selling Sunset’ zijn lopende advertenties voor de cosmetische industrie

Het achterhoofd van mijn dochter (3) is klein, maar erg hard. Ze zat op mijn schoot en we schommelden grappend een beetje naar voren en achteren. Toen ik dacht dat we klaar waren, dacht zij dat we nog een keer op volle kracht naar achteren zouden gaan. De botsing was krachtig, ik proefde bloed en moest mijn hand stevig tegen mijn mond duwen om niet luidkeels te schelden van de pijn.

Met een zak bevroren doperwten op mijn lip – mijn dochter stond erop die eigenhandig tegen de kloppende plek te houden – klapte ik daarna mijn laptop open om me van de pijn af te leiden met de makelaars van de Netflix-realityshow Selling Sunset, die in Los Angeles puissant dure huizen verkopen aan puissant rijke mensen. Selling Sunset is voor mij een beetje als Instagram: ik kom kijken voor de huizen en het design, en krijg een fascinerend portret van de hedendaagse synthetische vrouw op de koop toe.

Een lange, blonde kopie van Kim Kardashian

De makelaars zijn, op de eigenaars van het bedrijf na, allemaal vrouwen. Vergrote borsten zijn bij hun de standaard en allemaal dragen ze in meer of mindere mate het zogeheten Instagramgezicht: rimpelloze voorhoofden, uitgesproken jukbeenderen en dik pruilende lippen. Makelaar Christine – de spil van het programma dankzij de katalyserende combinatie van extraverte persoonlijkheid en onhebbelijk gedrag – is een lange, blonde kopie van Kim Kardashian. Elk van haar bewegingen lijkt een sociale media-pose, op een feestje bij haar baas thuis staat ze zonder gêne voor de spiegel links en rechts te draaien om zichzelf vanuit elke hoek te bekijken. Een Instagramvrouw bij uitstek.

Christine in 'Selling Sunset'.

Niet dat je op Instagram niks anders ziet, maar tenzij het nadrukkelijk van dit gevoel afwijkt omdat er een statement wordt gemaakt, doen we er allemaal een beetje aan mee. Zo niet, dan is het ongemakkelijk. Zo vroeg ik me laatst af wie de oude vrouw in de hoek van een foto was, en realiseerde ik me geschrokken dat het degene betrof die me altijd zo’n geruststellend voorbeeld van charmant 50 plus had geleken. Ik beredeneerde dat het gewoon een onwelgevallige foto was, maar haar zachte, rimpelige huid wees me onverbiddelijk op het onontkoombare verstrijken van de tijd.

Feestjes met als thema ‘Burgers and Botox’

Ons groevende en zakkende voorkomen is een bewijs van ons verval, onze sterfelijkheid, en aan die biologische angst valt miljarden te verdienen – in eerste plaats (maar zeker niet alleen) door de cosmetische industrie. Dankzij sociale media speelt die doeltreffender op ons in dan ooit tevoren. De makelaars van Selling Sunset zijn tegelijk grootafnemers en lopende advertenties (niet dat ze er jonger door lijken, trouwens, het is slechts een ander soort oud). Ze praten openlijk over het soort borstprothesen dat ze dragen – ‘zoutoplossing of siliconen?’ – en geven feestjes voor mogelijke huizenkopers met als thema Burgers and Botox.

Het meest geïntrigeerd was ik altijd door hun opgeblazen lippen: onnatuurlijk bollende entiteiten onder glimmende lagen gloss, die elke aflevering groeien en haast los lijken te komen van hun gezichten. Hoe zou dat voelen? Dankzij de botsing kon ik dat nu een paar dagen zelf ervaren, want mijn bovenlip zwol aan tot botoxproporties. Het voelde pijnlijk en belachelijk, en zag er idem uit. Ik hoop vurig dat mijn dochter later net zo denkt, over dit verminkende modeverschijnsel.