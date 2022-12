De liefde in Huub van der Lubbes liedjes (en meer)

Huub van der Lubbe weegt glimlachend zijn Waterman in de hand. Liedjesschrift op tafel, gitaar erbij. Een intiem interview met de zanger/tekstschrijver van De Dijk is een aardige manier om afscheid te nemen, nu Hilversum de kans heeft gemist om het allerlaatste concert van de rockband afgelopen zaterdag uit te zenden.

De beelden kwamen uit een interview in Top 2000: The Untold Stories (NTR) woensdag met Leo Blokhuis over liedjes schrijven. Voor dat programma grasduint hij in twintig jaar Top 2000 a gogo-archief.

Nu zagen we Van der Lubbe dus nog een keer, met zijn unieke baritonstem. Hij vertelt hoe hij zichzelf voor het schrijven installeert: “Fijn pennetje, nieuw schriftje, goeie stoel, muziekje op, biertje erbij. Dat je bijna van jezelf mág denken dat je tekstschrijver bent. Je moet het jezelf ook gunnen, om even helemaal in je eigen verzonnen wereld te bivakkeren.”

De muzikant geeft advies

Opeens dringt tot me door dat die rauwe, warme muziek van De Dijk hier bij deze Waterman begint. De muzikant geeft advies. “Noteer alle ingevingen, gooi niks weg, en zoek naar een goede ‘hookline’. Zo’n zin die de basis samenvat en waaraan een liedje herkend wordt.”

Hij vertelt hoe de hit Nergens goed voor ontstond. Bruce Springsteen zong in Ain’t got you (1987) over al zijn rijkdom maar zonder liefde. “Ik dacht: die auto, huizen en horloges heb ik niet. Interesseert me ook niet. Maar ik heb jou, Teuntje. Wat hij niet heeft, heb ik lekker wel.” Zo ontstond het ‘omgekeerde Bruce Springsteen-lied’: “Ik ben nergens goed voor/ Jij weet d’r alles van/ Maar ik kan van je houden/ Zoals niemand anders kan.”

Voor Als ze er niet is, of Bloedend hart, hoefde Teuntje met dochter Mira maar een weekendje weg te zijn om tot inspiratie te leiden.

Zanger Huub van der Lubbe van De Dijk in ‘Top 2000- The Untold Stories’ van de NTR. Beeld NPO/NTR

Je ziet met hoeveel liefde hij creëert

Als je een kunstenaar zo hoort praten over zijn scheppingen zie je met hoeveel liefde hij creëert. Liefde voor taal, voor dat mysterie van een ingeving. Hij schrijft een liedje in klad én net, en typt het uit om naar ‘de jongens’ te sturen. “Als ze het niks vinden, maken ze er niks op, dat weet ik inmiddels ook wel.” Hij schrijft dus de tekst, en vertrouwt hen met de melodie en arrangementen. Daar hoor ik ook liefde in. Zo’n warm gevoel van kunnen leunen op een ander en samen iets maken.

Ligt het aan de naderende kerst dat ik daar meer behoefte aan heb? Ik had woensdag kunnen kijken naar de toegewijd ploeterende artsen en verpleegkundigen in Coen Verbraaks serie OLVG-Ziekenhuis met een hart (BNNVARA). Of naar die zwoegende hertog en gravin in de realityserie Highclere Castle: Het échte leven in het decor van de Engelse serie (MAX) – over het kasteel van Downton Abbey en zijn tienduizend pond per dag aan onderhoud.

Nee, ik wilde ontsnappen aan het getob en zapte spontaan naar de romkomfilm Wat is dan liefde, met Elise Schaap en Maarten Heijmans. Matig gerecenseerd in 2019, maar om de verkeerde redenen. Ja, de ontluikende liefde van een sociaal echtscheidingsadvocaat en een glasharde braller is een opposites attract-cliché.

Maar ze eindigt in een onwaarschijnlijke karakterontwikkeling van manlijke zijde en de liefde spettert ervan af. Kerstfilm Love Actually kennen we al twintig jaar (ook Eerste Kerstdag weer op Net5), maar dit is een heerlijke Nederlandse variant.

Vijf keer per week schrijven Maaike Bos en Renate van der Bas columns over televisie.