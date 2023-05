De liedjes in de tweede halve finale van het Songfestival zijn niet de beste

1. Denemarken

Reiley – Breaking My Heart

Opgroeien in een totaal afgelegen oord is tegenwoordig geen belemmering meer om beroemd te worden, want er is TikTok. Reiley, die opgroeide op de Faeröer, heeft elf miljoen volgers en dat kan geen kwaad in de voorrondes, waar het publiek bepaalt wie doorgaat naar de finale. Reiley heeft alles wat je je voorstelt bij een TikTokfenomeen: een tikje androgyne look, een stemvervormer voor extra effect, simpele danspasjes en een huppelend liedje waarvan je denkt dat je het al eens eerder hebt gehoord.

2. Armenië

Brunette – Future Lover

De Armeense Brunette lijkt een breekbaar poppetje dat een liedje zingt voor haar Future Lover, haar toekomstige liefde. Een porseleinen huidje, met een even kwetsbaar stemmetje. Maar plotseling slaat haar zoetgevooisde zangpartij om in een pittige rap over pijn en paniekaanvallen. Ze brengt het nummer verrassend sterk en wordt daarom ingeschat op een finaleplaats.

3. Roemenië

Theodor Andrei – D.G.T. (Off and On)

“Een liefdesverhaal waar de reden een conflict heeft met instinct en passie duelleert met veiligheid.” Zo omschrijft Theodor Andrei zijn compositie, die hij schreef uit verveling. De zanger heeft wel veel noten op zijn zang, maar echt lekker komt het liedje zijn keel niet uit. Het is vooral schreeuwen, en door zijn wilde bewegingen rent hij achter zijn adem aan. Tel daar een bizarre en te drukke podiumpresentatie bij op en je hebt een verschrikkelijk slechte act. Geen aanrader.

4. Estland

Alika – Bridges

Estland komt met de keurige ballad Bridges, gezongen door de keurige Alika. Piano en strijkers bouwen doelgericht op naar een krachtige finale. Het ‘oehoe, ahaa’ dat Alika en het achtergrondkoortje bij herhaling zingen, doet in de verte denken aan het ‘oehoe, ahaa’ van S10, onze inzending van vorig jaar. Dit nummer schreef ze met Wouter Hardy, die medeverantwoordelijk was voor Arcade, het nummer waarmee Duncan Laurence het Songfestival won. Bridges is ongetwijfeld een welkom en smaakvol interval in het Eurovisiegeweld, maar geen winnaar in de dop.

5. België

Gustaph – Because of You

Met het nummer van België is weinig mis; een dansnummer dat de jaren negentig doet herleven – en laat dat tijdsgewricht nu net helemaal in de revival zitten. Ook met zanger Gustaph is weinig mis, hij zingt enthousiast, ondersteund door een paar fenomenale zangeressen. Het gevaar zit in Gustaphs outfit. In de voorronde en bij de repetities zag hij eruit alsof hij de kledingkast van zijn excentrieke buurvrouw had geplunderd.

6. Cyprus

Andrew Lambrou – Break a Broken Heart

Een Australiër die Cyprus vertegenwoordigt. Eurovisie is duidelijk een rekbaar begrip. Maar who cares, want deze gespierde Aussie-hunk zal menig meisjes- of jongenshart sneller doen kloppen. Andrew Lambrou zingt over zijn eigen hart, en dat een gebroken hart (het zijne) niet meer te breken is. Een waarheid als een koe. Hij komt uit voor Cyprus omdat zijn ouders daar vandaan komen. Vorig jaar zat hij nog in de Australische voorronde, waar hij nipt verloor van Voyager. Zingen kan hij in ieder geval goed. Zwemmen ook, zoals uit de videoclip van het liedje blijkt. Dat zwemmen en douchen is natuurlijk vooral opdat wij zijn torso kunnen aanschouwen. Maar wees gerust: de spieren in zijn strot (de stembandjes) zijn net zo ontwikkeld als die van zijn armen.

7. IJsland

Diljá – Power

Het heeft er alle schijn van dat de IJslandse Diljá uit een behoorlijk giftige relatie ontsnapt is en dat is natuurlijk heel fijn voor haar. Ze zingt haar kwelgeest toe: ‘You hold no p-p-p-power over me!’ Die repeterende p had de p-p-p-potentie om een meezinger te worden, maar die kwaliteit heeft dit nummer verder helaas niet in zich. Je gunt Diljá alle goeds met haar hervonden onafhankelijkheid, maar meevoelen is lastig bij dit weinig onderscheidende liedje.

8. Griekenland

Victor Vernicos – What They Say

Victor Vernicos was pas veertien toen hij het liedje What They Say schreef. Tijdens een van de coronalockdowns zat hij eenzaam op zijn kamertje en schreef de stress van zich af. Het nummer begint rustig, je hoort moedeloosheid van de getormenteerde tiener. Maar al snel slaat het om in frustratie en die komt eruit in een stevig uptempo popnummer met de potentie de zaal te laten springen. Hoewel het nummer volgens de bookies weinig kans maakt, zou dit een verrassing kunnen zijn.

9. Polen

Blanka – Solo

Een niets-om-het-lijf-liedje gezongen door een even zo schaars geklede dame. Met wiegende heupen kijkt ze zwoel in de camera en zingt dat ze als single beter af is. Het kan niet veel meer genderbevestigend. Dat onder begeleiding van een zonnig italohouse-beatje. Prima voor als je in een zuidelijke supermarkt de boodschappen doet, maar het Songfestival win je er niet mee.

10. Slovenië

Joker Out – Carpe Diem

Dansen, liefhebben en spelen alsof er geen morgen is, zingen de vijf jongens van de Sloveense boyband Joker Out. Pluk de dag dus. Joker Out maakt zogeheten softboi-pop en is op de Balkan enorm populair. Zelf betitelen ze hun unieke sound als ‘shagadelic rock ’n’ roll’ wat zoveel betekent als ‘sexy op een uitzinnige retro manier’. Juist. Bij de bookmakers kun je trouwens ook wedden op subcategorieën. Eentje daarvan is: wie van de Balkanlanden gaat er winnen? Daarin staat Slovenië op de tweede plaats, net onder Servië en voor Kroatië. Maar ja, ook de landen uit de subcategorieën ‘Nordic’ en ‘Baltic’ stemmen mee, dus...

11. Georgië

Iru – Echo

Kun je onderkoeld bombastisch zijn? Het nummer dat Iru uit Georgië ten gehore brengt lijkt iedere keer te willen ontploffen, maar doet dat steeds net niet. Een soort start-stopsysteem in muzikale vorm. Er zit een grappig gezongen riedeltje in dat een oorwurm had kunnen worden, maar dat wordt steeds weggeblazen door een muur van geluid en grootse gebaren. In Echo weerklinkt in de verte iets van Georgische traditie, maar veel te weinig om daarmee interessant te worden.

12. San Marino

Piqued Jacks – Like An Animal

“Ik kan je ruiken als een beest”, zingt zanger Andrea Lazzeretti van de Piqued Jacks. De indierockband werd door het publiek gekozen en nu staan de vier mannen op het Eurovisiepodium. Het roept de vraag op of dit echt het beste is dat San Marino te bieden heeft. Veel verder dan wat zwoele blikken en een charmant Italiaans accent komt de band niet. Coupletje, refreintje, geen climax, geen contrast, en een valse uithaal aan het einde. In de voorspellingen gaan ze er als eerste uit in de tweede halve finale.

13. Oostenrijk

Teya & Salena – Who the Hell is Edgar?

De meiden Teya (Teodora Spiric) en Salena (Selina-Maria Edbauer) hebben iets met het Songfestival. Los van elkaar kwamen ze in nationale voorrondes (in Oostenrijk én Servië) al heel ver, maar als duo schoten ze dit jaar in de roos. Ze schreven samen het originele en catchy liedje Who the Hell is Edgar?, dat gaat over de Amerikaanse schrijver en dichter Edgar Allan Poe, die als een geest in hersenen en lichaam van de zangeressen huist, en daar fantastische teksten produceert. Een groot deel van het liedje bestaat uit het lekker ritmisch herhalen van Edgar Allans achternaam. Aanstekelijk en geestig: ‘Oh mio padre, oh, oh, oh, oh // There’s a ghost in my body, Poe, Poe, Poe, Poe’. Staat in de top 10. Geheel terecht.

14. Albanië

Albina & Familja Kelmendi – Duje

“Hou ervan, zoals je ervan hield”, zingt Albina vol dramatische passie. Haar liedje gaat over hoe door slechts één verkeerd woord een gelukkige familie ruzie krijgt en uit elkaar valt. In Albanië zijn familiewaarden nog altijd zeer belangrijk en er bestaat bijvoorbeeld nog altijd bloedwraak, waarbij rivaliserende families elkaar uitmoorden. Een beetje vrede binnen het eigen gezin is dus wel wenselijk. Het liedje is door de oosterse invloeden en diepe drums makkelijk herkenbaar, maar niet heel toegankelijk. En van al dat familiedrama word je ook niet erg vrolijk.

15. Litouwen

Monika Lykite – Stay

De titel van het liedje van Litouwen is in het Engels, maar Monika Lykite zingt het refrein – ‘Ciuto tuto’ (zoiets als ‘tralala’) – in het Litouws. Precies omgekeerd dus als bij de inzending van Letland. In de bookmakers-subcategorie ‘Baltische staten’ staat Litouwen fier bovenaan. Monika, die al een mooi Songfestivalverleden heeft, kan goed zingen, en haar achtergrondzangeressen ook. Dat is niet onbelangrijk. Het lied zelf gaat over het verleden van een vrouw van wie je niet makkelijk kon houden. Maar nu klopt haar hart eindelijk zoals het hoort, en ze vraagt haar lover om alsjeblieft bij haar te blijven – Stay! Een sympathiek, finale-waardig liedje is het.

16. Australië

Voyager – Promise

De Australische progressieve metalband Voyager probeerde al twee keer eerder naar het Songfestival te komen, maar kwamen de publieksselectierondes niet door. Dit jaar was er een interne procedure en nu is het wel gelukt. Op het nummer Promise kun je lekker uit je dak gaan. De elektronische synths, analoge drums en scheurende gitaren geven het nummer een solide basis. Ondanks de bridge met de gruntende gitarist blijft het nummer toegankelijk voor het grote publiek. En gezien het succes van rockmuziek de laatste jaren kunnen ze best eens verrassend uit de hoek komen. Volgens de bookies een tweede plek in de tweede halve finale.

Lees ook:

Alle liedjes van het Eurovisiesongfestival 2023 gerecenseerd

Witte lubberonderbroeken, een energieke chachacha, een Eurovisie-legende op herhaling en natuurlijk een dikke middelvinger voor Poetin: komende week barst Liverpool uit zijn voegen met de 37 acts die op het Songfestival strijden om de winst. Van Franse klasse tot saaie supermarktpop: Trouw bespreekt alle liedjes.