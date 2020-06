De lesbische Ellie in ‘The last of us 2’ laat zien dat het best goed gaat met de emancipatie in videogames

Al maanden verheugen gamers zich op het tweede deel van het immens populaire spel ‘The last of us’, dat vrijdag uitkomt. Het is misschien wel het spel van het jaar op Playstation 4 met voorinschrijvingen, een zorgvuldig geplande buzz en lancering. En wat doet Bol.com? Dat verstuurt het spel per ongeluk drie dagen te vroeg naar honderden klanten.

The last of us 2 speelt zich, net als het eerste deel, af in een postapocalyptische wereld. Een virus heeft de mensheid veranderd in zombies en die zijn zeer bijtgraag en agressief. Op zich niet echt een origineel uitgangspunt, maar dat dit spel toch voor zo veel ophef zorgt heeft verschillende redenen. Ten eerste huurde studio Naughty Dog scriptschrijver en regisseur Neil Druckmann in om het verhaal te schrijven en te vertellen, iets wat voor een videogame redelijk uniek is. Vanaf de eerste scène word je het spel ingezogen en, net als bij een film of serie, wil je weten hoe het afloopt. “Het is echt een bijzonder goed geschreven en meeslepend verhaal”, zegt gamesredacteur Jurian Ubachs van techsite Tweakers.

Ellie heeft een oogje op een vrouw in haar dorp

Maar ook de gedurfde keuze om in zo'n belangrijk spel van het hoofdpersonage een jonge, openlijk lesbische vrouw te maken, zorgt voor lof. Eerdere lesbische karakters werden vooral vormgegeven zoals mannen dat graag zien: prikkelend voor de fantasie. “Bij Ellie ligt het er juist niet dik bovenop, het is gewoon onderdeel van haar karakter”, zegt Ubachs. “Ze heeft precies dezelfde sores als elk 19-jarig meisje.”

Vrijwel direct aan het begin van het spel blijkt dat Ellie een oogje heeft op een vrouw in haar dorpje, én dat ze hebben gezoend. In het eerste deel was al duidelijk dat ze op vrouwen viel, dus toen deel twee werd aangekondigd werd er druk gespeculeerd hoe dat er in het tweede deel uit zou zien.

Het is niet voor het eerste dat er homo- of lesbische elementen in games worden verwerkt. Zelfs het zeer masculiene spel ‘Grand Theft Auto 4' had al eens een uitbreidingspakket waar over-de-top glitterhomo’s deel van uitmaakten. “Dat had niets met awareness te maken, dat was vooral om te lachen”, aldus Ubachs.

Vrouwen die hun mannetje staan

Dat zo’n populair spel nu met Ellie kiest voor een lesbisch hoofdpersoon illustreert dat de emancipatie in videogames een heel eind op streek is. Die werd jaren geleden al ingezet met Lara Croft, de stoere vrouwelijke hoofdrolspeler in de ‘Tomb Raider’-serie. Het eerste deel van het avonturenspel waarbij Croft het in de jungle moest opnemen tegen vooral mannelijke tegenspelers werd al gemaakt in 1996. In de populaire ‘Uncharted’- serie heeft het mannelijke hoofdkarakter Nathan Drake veel zelfstandige vrouwelijke tegenspelers die met gemak hun mannetje staan. Ook de Nederlandse productiestudio Guerilla Games koos in de hitgame ‘Horizon Zero Dawn’ met Aloy voor een powervrouw in de hoofdrol.

En wat gebeurde er nou bij Bol.com? Volgens een woordvoerder werd de bestelling door een systeemfout per ongeluk verzonden aan een beperkt aantal klanten. Het bedrijf vraagt de gelukkige ontvangers om terughoudend te zijn met het delen van hun enthousiasme. “Zo houden we de verrassing voor andere gamers net zo groot als voor jou.” Vanaf vrijdag is The last of us voor iedereen beschikbaar.

