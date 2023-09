De kruimels van Mick Jagger en Matthijs van Nieuwkerk hebben effect

Zo doe je dat: gefaseerd terugkomen. The Rolling Stones hebben al een tijdje kruimels op de weg laten vallen om te laten merken dat ze er weer aan komen: hun logo op gebouwen geprojecteerd, in een lokaal krantje in de wijk Hackney hints laten printen in de advertentie van een glaszetter. Zoals oud-correspondent Tim de Wit bij Humberto (RTL4) verduidelijkte: “Nu is dat een hippe, creatieve wijk maar in de jaren ’50 en ’60 was er moord, inbraak en gingen er stenen door autoruiten. De glasscherven werden Hackney diamonds genoemd.”

Woensdag gebeurde het: Mick Jagger (80), Keith Richards (79) en Ron Wood (76) presenteerden hun single Angry en het nieuwe album Hackney Diamonds dat 20 oktober uit komt. Muziekjournalist Leo Blokhuis was er bij, samen met de opgewonden Beau van Erven Dorens. “Hij stáát daar nog gewoon”, knikte Humberto Tan naar de live beeldverbinding met Beau, alsof de kruimels daar op straat zelf in diamanten waren veranderd.

Iedereen praat erover

Blokhuis, aan tafel bij Tan, pruttelde dat hij op die ‘perspresentatie’ eigenlijk geen enkele vraag kon stellen. “Wie doen er allemaal mee op dat album? Paul McCartney, Ringo Starr, Elton John, Lady Gaga, Stevie Wonder – die namen zijn gedropt maar welke inbreng hebben ze wel of niet? Nu moeten we tot 20 oktober blijven raden over die plaat.”

Kijk, zo werkt dat kruimelen in een zorgvuldig georkestreerde campagne. Bij gebrek aan informatie praat iedereen erover en dat is precies de bedoeling. Niks zo erg als iets de wereld in slingeren en daarna ontdekken dat het niet is opgemerkt.

Leo Blokhuis over The Rolling Stones, aan tafel bij Humberto Tan.

De laatste weken zijn er ook kruimels van een ander broodje te proeven: van een mogelijke comeback van Matthijs van Nieuwkerk. Omroep Max-directeur Jan Slagter roept al een tijdje dat het best weer kan. Als hij dat zegt, kan het ook betekenen dat hij de presentator wil binnenhalen voor hij zelf eind 2024 afzwaait als directeur, speculeerde Vandaag Inside er woensdag op los. Dus, komt ‘ie terug? “Nu niet”, had bevriend schrijver en tv-maker Özcan Akyol een avond eerder gezegd. Het ging over een tv-interview van Coen Verbraak met Van Nieuwkerk dat was gestrand.

Het duurt en duurt maar

Wilfred Genee belde Verbraak en kwam er woensdag op terug. De NPO wilde het niet, die wilde eerst het onderzoek van de commissie-Van Rijn naar grensoverschrijdend gedrag binnen de NPO en in Hilversum afwachten dit najaar. “Ik heb sterk de indruk dat Eus hier niet vertelt wat ‘ie weet”, lacht Johan Derksen geheimzinnig. Van Nieuwkerk wil ook gewoon weer aan het werk, zou Verbraak hebben laten vallen. Genee: “Het duurt en duurt maar.” René van der Gijp, invoelend: “Als er niks in komt maar het gaat er hetzelfde uit, dan gaat het hard.”

Er zal geen plan achter zitten, maar kruimels vooruit gooien werkt. Hoe meer deze mannen het beeld van zijn terugkeer schetsen, hoe meer je het voor je gaat zien. In het NRC-interview (“Waarom was ik op momenten verdomme zo’n lul?”) vorige week, ging Van Nieuwkerk eerst maar door het stof en betuigde spijt voor de burn-outfabriek die De Wereld Draait Door met hem was geweest. Na ‘een jaar van soul searching’ vindt hij het inmiddels goed dat de omgangsvormen op de werkvloer op de agenda zijn gezet.

Hij zit nog thuis en nam een pup, zodat hij wel de deur uit móet. Die pup heeft ‘ie Mick genoemd, naar Mick Jagger.

Vijf keer per week schrijven Maaike Bos en Renate van der Bas columns over televisie.