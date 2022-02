De video waarop rapper Lil’ Kleine zijn verloofde Jaimie Vaes aan haar haren uit de auto sleurde, was maandag voer voor de talkshows Beau en Op1. Beau liet de bewakingscamera-beelden nog eens zien en gaf de trotse verspreider ervan, Yvonne Coldeweijer van juice-kanaal Life of Yvonne, een podium.

Zij publiceerde ze om het geweld te laten stoppen, zei ze. En om een primeur te hebben natuurlijk. De roddelkoningin van het moment, aan tafel bij een talkshow tegenover RTL Boulevard dat ze met haar primeur had verslagen; haar lachje kon niet zelfvoldaner zijn.

Structureel en wijdverbreid

Op1 trok het gelukkig breder met ervaringsdeskundige en tv-maker Olcay Gülsen en iemand van huiselijk geweld-opvanglocatie Sterk Huis. Gülsen had de redactie kunnen overtuigen om de beelden niet nog eens te vertonen ook al gaan ze rond op sociale media: te traumatiserend. Trouwens, benadrukte Gülsen, we hebben het nu over dit ‘incident’ maar huiselijk geweld is structureel en wijdverbreid. Pas als we zo’n jongen niet meer op handen dragen en zijn gedrag bagatelliseren, houdt hij misschien op.

Toen het gesprek over opvangplekken ging, zei Op1-presentator Natasja Gibbs geheel tussen neus en lippen door dat ze zelf met haar moeder in zo’n opvang had gezeten in de jaren negentig. Een opmerkelijke openbaring. “Ze hoeft zich niet te schamen”, had ze net daarvoor over Jaimie Vaes gezegd. Nu bracht ze in de praktijk dat je als slachtoffer niet stil hoeft te blijven over dit soort negatieve ervaringen. Bovendien betekende het zinnetje meer. Ook met zo’n gecompliceerde jeugdervaring kun je het schoppen tot talkshowpresentator – wat haar in dat opzicht rolmodel maakt.

Hans Goedkoop toont in 'De Indische rekening' een foto van zijn opa in het Knil (tweede van links). Beeld

Dat is de kracht van openheid over nare gebeurtenissen. Net zo speelt deze week een veel grotere kwestie in de media: publicaties over de dekolonisatie-oorlog in Nederlands-Indië. Eigenlijk dacht ik dat díe het gesprek van de week zouden worden, met een NTR-tweeluik van Hans Goedkoop op dinsdag en woensdag, en een groot rapport dat donderdag verschijnt over excessief geweld door het Nederlandse leger tussen 1945 en 1950. Zou er eindelijk openheid en erkenning komen na decennia zwijgen door alle partijen?

Wanneer landt die periode toch eens echt bij ons?

Ik kon Goedkoops serie De Indische rekening vooruit bekijken. Wat hij opwerpt is: we kennen die verhalen over executies allang. Ook over de koude en vernederende ontvangst van hierheen gehaalde Knil-militairen. Maar wanneer landt die periode nu eens bij ons, vraagt hij zich af; zoals het #MeToo bij The Voice nu is geland, of het geweld van Lil’ Kleine?

Gek genoeg wil zijn eigen serie maar niet echt raken. Het helpt niet dat Goedkoop weer oude mensen spreekt met een fotoboek op schoot. Nu eens iemand met Indische of Molukse wortels, dan weer een Nederlands veteraan. Wat dat betreft had Coen Verbraak indringender gesprekken in Onze jongens op Java (2019) en Molukkers in Nederland (2021). Bij Goedkoop speelt er bovendien nog een lijntje over zijn opa als Indisch Knil-officier, dat hij te weinig uitwerkt.

Wat vooral nodig is in deze tijd, is beeld. ‘Juice’. Een persoonlijk aanknopingspunt. En met zijn opa, generaal-majoor Dirk Reinhard Adelbert van Langen, hoge bevelhebber in de dekolonisatie-oorlog, heeft hij er eigenlijk wel een te pakken. Hij schreef een boek over hem. Dit moet pas het begin zijn.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.