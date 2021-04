De koning móest leveren,en dat deed hij

Een weinig feestelijk verjaarsdagscadeau voor de koning, het nieuws dat zijn populariteit en die van de monarchie flink zijn afgenomen sinds het Griekse vakantie-incident vorig jaar. ‘Maar na vandaag zullen ze wel weer stijgen’, werd voorspeld in Goedemorgen Nederland (WNL), aan het begin van Koningsdag

“Moet de koning wel léveren”, zei EO’s Oranje-specialist Jeroen Snel erbij, als een echte productmanager. “Hij moet shinen, twee uur lang.”

Ook demissionair staatssecretaris Mona Keijzer legde bij WNL de lat hoog, maar dan met een dramatisch klinkende oproep aan ons, het volk: “We moeten zuinig zijn op ons Koningshuis. Oranje is een van de laatste dingen die ons Nederlanders nog met elkaar verbindt. Vier dat ook!”

Het koppetje erbij houden

Straal! Vier! Dat viel nog niet mee in het kale Eindhovense technologiegebied Brainport, waar het officiële programma van Koningsdag zich afspeelde. En je moest het koppetje erbij houden: liet je je even afleiden door een tompouce, dan miste je al snel een paar hightech details. De excursie deed bijna terugverlangen naar een no-brainer als het wc-potslingeren. Bijna.

Ook de verstaanbaarheid liet geregeld te wensen over. Zoals meteen in het begin, toen met diverse speciale Eindhovenaren tegelijkertijd werd gesproken. Ik dacht aan lezer Kamstra uit Weesp – trouw sinds 1945! – vanwege zijn recente klaagbrief aan Bas&Bos over de geluidsbrij die geregeld uit zijn toestel komt. Zou hij hebben volgehouden? Hopelijk wel, er was genoeg om voor te blijven zitten. Zoals het aanstekelijk enthousiasme van die tafeldame in haar groene jurk. Waar kenden we die ook al weer van? Het was even zoeken naar haar naam: Isolde Hallensleben, ooit jakhals bij DWDD. Ze bracht ontspanning door haar informele aanpak. Sowieso was ik blij voor het Oranje gezin, dat het een uurtje rustig aan een tafel mocht blijven zitten. Het idee om daaraan een quiz te spelen met een paar vergelijkbare Noord-Brabantse families, was een schot in de roos. Al dreigde vals spel: de Commissaris der Koning bevoordeelde de Oranjes, met al haar feitenkennis. ‘Noord-Koreaanse toestanden!’, werd hier geroepen. Mocht de leider niet publiekelijk verliezen?

Gelukkig liep een van de andere gezinnen nog in en werd de eerste plek gedeeld. Dat Willem-Alexander daarna toch nog won via een beslissende bonusvraag, was geheel zijn verdienste. Jeroen Snel kon tevreden zijn. De koning leverde. En straalde.

Vrij en onverveerd

EO’s strateeg had ook getipt dat ‘de inzet van de prinsessen’ belangrijk zou zijn. En zo was het. Goed om te zien dat ‘de meiden’ – zoals ze in een rebus werden genoemd – ondanks hun glazen kooi zelf niet breekbaar overkomen. Vrij en onverveerd beantwoordden ze vragen en lieten ze hun emoties zien. Zoals Alexia, toen een meisje vertelde hoe ze koelbloedig haar eigen moeder had weten te reanimeren. “Dat zou ik echt niet kunnen”, hoofdschudde de prinses. Zich me­teen excuserend bij haar moeder.

Keurig én terecht werd er door allen een hartje voor de zorg gemaakt, aan het eind van een item over de technologische ontwikkelingen in de medische wereld.

Dit laatste onderwerp had best het exclusieve thema van het hele programma mogen zijn. Want ook zo’n fletse, beperkte Koningsdag 2021 maakt pijnlijk duidelijk dat we weinig voorstellen zonder goede gezondheid, zonder goede zorg.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.