De koning en de dj babbelen als twee buurmannen: ‘Ik voel me nog 30’

Na ruim een uur interview, als de jaren 2013, 2014 en 2015 de revue zijn gepasseerd, weet de luisteraar van de podcast Door de ogen van de koning wanneer koning Willem-Alexander een slapeloze nacht had. Niet in een van de besproken jaren, maar in februari 2010, toen hij nog kroonprins was.

Het was in de Canadese stad Vancouver, waar de Olympische Winterspelen plaatsvonden. Schaatser Sven Kramer leek namens Nederland op weg naar een gouden medaille, totdat hij na een foutieve wissel in de verkeerde baan reed en werd gediskwalificeerd. Willem-Alexander was aanwezig in de schaatshal als lid van het Internationaal Olympisch Comité en als meelevend toeschouwer.

De gebeurtenis greep hem nogal aan, zo blikt Willem-Alexander terug in gesprek met radio dj Edwin Evers. In 2010 vroeg Evers in zijn radio-uitzending de koning om een reactie op het sportmoment. “Het is dramatisch voor Kramer, zijn coach en voor ons allemaal”, antwoordde Willem-Alexander. Nu, dertien jaar later, voegt de koning eraan toe dat het maar goed is dat hij meteen kon reageren, omdat hij een dag later – na een slapeloze nacht – misschien niet tot een interview in staat geweest zou zijn.

Tien afleveringen, tien jaar

De anekdote uit Vancouver is te horen in de eerste aflevering van Door de ogen van de Koning, een tiendelige podcastserie ter gelegenheid van het tienjarig koningschap van Willem-Alexander. In gesprekken van ongeveer twintig minuten, opgenomen in paleis Huis ten Bosch, staan de koning en de dj telkens stil bij een jaar uit het koningschap. De eerste drie afleveringen zijn sinds donderdag te beluisteren via podcastapps en de website van het Koninklijk Huis.

De interviewreeks past in de gewoonte van het Koninklijk Huis om op gezette tijden in de publiciteit te treden. Zo gaf prinses Beatrix tijdens haar regeerperiode (van 1980 tot 2013) vier tv-interviews. De koningin ging in gesprek met intellectuelen als schrijver Hella Haasse en rechtshistoricus Dorien Pessers en met NOS-journalist Maartje van Weegen. Koning Willem-Alexander kiest met Edwin Evers voor een gesprekspartner uit de populaire, commerciële cultuur.

Evers kreeg ‘instructies’

Een koninklijk interview is voor zowel de geïnterviewde als de interviewer een delicate zaak. Het staatshoofd kan niet vrijuit spreken, omdat hij onpartijdig dient te zijn en omdat de regering verantwoordelijk is voor zijn uitspraken. De interviewer op zijn beurt mag niet ieder gewenst onderwerp aansnijden, daar ziet de Rijksvoorlichtingsdienst op toe. Ook Edwin Evers merkt met een kwinkslag op dat hij ‘instructies’ heeft gekregen.

De toon van de gesprekken tussen de dj en de koning is informeel, als van twee buurmannen die babbelen bij de barbecue. “Ik voel me nog 30”, laat de koning, die deze maand 56 wordt, bijvoorbeeld weten. Terugblikkend op zijn inhuldiging, op 30 april 2013 in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, bekent Willem-Alexander dat hij op dat moment “een soort van out of body-experience” had. “Ik zag mezelf staan daar beneden en eigenlijk vond ik het wel mooi, want dat vraag ik mezelf elke dag af: wie denk je wel niet dat je bent dat je dit mag doen?”

Proosten met Poetin

Netelige kwesties uit het koningschap komen in de eerste drie afleveringen van Door de ogen van de Koning summier aan de orde. Bij de Olympische Winterspelen van 2014 ontmoette koning Willem-Alexander de Russische president Poetin, met wie hij zich liet fotograferen terwijl ze proostten met glazen bier. “Het was het beleid van de Nederlandse regering om de vriendschapsbanden met Rusland aan te halen”, legt de koning terugblikkend uit. “We wisten niet dat Poetin een maand later de Krim zou binnenvallen en dat zijn troepen een paar maanden later vlucht MH17 zouden neerhalen.” Of dat klinken met bierglazen past bij het beeld van het koningschap dat Willem-Alexander wil uitdragen, vraagt Evers niet.

Na tien jaar koningschap is Willem-Alexander in het geheel nog niet bezig met zijn eigen opvolging, zegt hij in een van de afleveringen. Zijn dochter kroonprinses Amalia (die zich voor een boekje al eens liet interviewen door cabaretier Claudia de Breij) krijgt alle tijd om zich op haar toekomst voor te bereiden. Over het niet onomstreden principe van erfopvolging stelt dj Evers geen vragen.

In elke aflevering krijgt de koning een vraag namens kinderen in Nederland, gesteld door een jongetje dat Muck heet. Of de koning wel eens moet huilen, vraagt Muck. “Ik ben best emotioneel”, antwoordt Willem-Alexander. “Daar schaam ik me niet voor.”

Lees ook:

De koning komt naar de Afrikaanderbuurt. ‘Ik dacht meteen: zó, die durft’

Koning Willem-Alexander komt met zijn familie zijn verjaardag vieren in Rotterdam. En vooral in de Afrikaanderwijk, die speciaal voor Koningsdag flink zal worden opgepoetst.