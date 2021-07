De komst van God naar Ghana had weinig met God te maken

Italië wint het Eurovisie Songfestival, het EK-mannenvoetbal; de goden zijn het land goed gezind. Wie met zijn tv-programma in EK-tijd geprogrammeerd was, zondag, had pech. Neem de tweedelige serie Hoe God verscheen in Ghana (EO). Het lukte maar 35.000 mensen dat te vinden.

Nu was de titel niet per se een trekpleister. Vorige week gaf de wonderlijke documentaire Dood in de Bijlmer (ook EO) wel een fascinerend beeld van de Nederlandse Ghanezen en hun uitbundige christelijkheid, maar een serie daarover miste urgentie.

Toch was ik nieuwsgierig naar de maker: acteur en theatermaker Wright O. Richards, ex-asielzoeker. Hij spreekt Engels-Nederlands op z’n Barrie Stevens. Hij ontvluchtte in 1993 de burgeroorlog in Liberia. Later in Nederland richtte hij de organisatie New Dutch Connections op die nieuwe asielzoekers op weg helpt, en maakte theatervoorstellingen die beide werelden verbinden.

Ik had hem nog niet ontdekt maar was nu meteen gegrepen door zijn rust en aanwezigheid bij mensen. In zijn blik lijkt de wijsheid van een oude eik te liggen – of baobab wellicht. Helaas betekent een intrigerende presentator niet per se dat de serie zelf een duidelijk verhaal brengt. Daarvoor heb je ook een richtinggevende invalshoek nodig. In deel één van het tweeluik bekeek hij in Ghana hoe de christelijke God daar aan land kwam. In deel twee sprak hij Ghanezen in Nederland over de erfenis van die ontwikkelingen. Een verhaal met een heel andere kapstok – over racisme, en over een plaats vinden in deze samenleving.

De religie van de bezetter

God in Ghana had natuurlijk te maken met de kolonisatie en slavenhandel in de Nederlandse handelspost. “Nederland roofde mijn voorouders”, zegt Richards bitter in Fort Elmina. Ze drongen via de missie en zending hun eigen God op aan de Ghanezen, om de oorspronkelijke cultuur van voorouderverering tot zwijgen te brengen en hen mentaal tot slaaf te maken. God als dwang dus.

Wat verklaart dan dat de huidige Ghanezen het christendom mogelijk nog enthousiaster omarmen dan de Nederlanders? Zijn eeuwen indoctrinatie te hardnekkig om nog terug te veren in je eigen cultuur, en de religie van de ‘bezetter’ weer uit te spugen? De vraag komt nauwelijks aan bod, al spreekt Richards ook wat mensen die zich weer verdiepen in hun oorspronkelijke cultuur en er kunst van maken of oude rituelen uitvoeren.

In deel twee, deze EK-zondag, sprak hij een aantal tweedegeneratie-Ghanezen in Nederland – er zijn 25.000 Ghanese Nederlanders. Het werd een verzameling lieve gesprekjes over ‘iets met religie’ of spiritualiteit en een zoektocht naar identiteit. Interessante mensen hoor, de een kunstenaar, de ander vertrouwenspersoon, of medewerker in de politieke arena. Ze maakten me vrolijk. Wat een open, eerlijke, zoekende mensen. Ze moeten harder vechten in deze samenleving met (on-)verhuld racisme, maar klinken zo opbouwend, en niet boos of bitter. Ze zeggen dat ze geleerd hebben ook ongevraagd meer te zeggen en vragen, op z’n brutaal Nederlands.

De jonge moeder en spoken word artist AdjoaMoon is wel ‘queer activist’ en wijst zelfs Richards op zijn ‘sterke-zwarte-vrouwen-narratief’ waarmee ze klaar is, maar ze blijft voor hem openstaan en blijft met hem in gesprek gaan. Stuk voor stuk zijn het interessante mensen en het was leuk ze te ‘ontmoeten’. Of hun verhaal nu veel met God te maken heeft of niet.

