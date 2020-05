De knikkerbanen van Jelle en Dion zijn een wereldwijde hit. ‘Mijn broer kan het even niet meer aan’

Knikkerbaanbouwers Jelle en Dion Bakker zijn compleet overspoeld door alle aandacht voor hun knikkerbanencompetitie. Deze week riep een Amerikaanse tv-show hun YouTube-kanaal uit tot dé ideale competitie in coronatijd.

Het geratel van knikkers die door banen rollen, soms met wel duizenden tegelijk. Allerlei soorten banen zijn op elkaar aangesloten tot een geheel van wel honderden meters lang. Onderweg reizen de glazen knikkers door buizen, ze ketsen tegen bellen of blokjes. De Nijmeegse Jelle Bakker kan er geen genoeg van krijgen. "Voor mij hebben de knikkers een ziel."

Jelle is autistisch en bouwt al sinds hij kleuter is knikkerbanen. Zijn broer Dion verzon een competitie met knikkerteams die ze op hun eigen YouTube-kanaal Jelle's Marble Runs uitzenden. Ze hadden al niet te klagen over belangstelling: hun kanaal telde honderdduizenden volgers.

Maar sinds het begin van deze week is de aandacht ronduit overweldigend. "Het is heel heftig", vertelt Jelle. “Mijn broer kan het even niet meer aan." De broers zochten via social media naar een sponsor voor hun knikkercompetities en werden benaderd door de Amerikaanse tv-showpresentator John Oliver. Hij besloot Jelle's Marble Runs te sponsoren, omdat het een heerlijk alternatief is om naar te kijken nu er geen sport op televisie is. Zo is de Marbula One een soort Formule 1, maar dan met knikkers.

"We wisten dat hij er aandacht aan ging besteden deze week en dat het extra publiciteit zou opleveren. Maar dit hadden we echt niet verwacht." De bezoekerscijfers op hun kanaal schoten de lucht in, Bakker houdt het nauwlettend in de gaten. "Ruim 1,6 miljoen views en meer dan een miljoen abonnees. We zijn benaderd door televisieproducenten, maar meer mag ik er nog niet over zeggen." Net als over de deal met de Amerikaanse tv-show, die de broers zelf ook wat oplevert.

Het bouwen van de ingenieuze banen brengt Bakker normaal gesproken tot rust. Achter speelgoedwinkel Tante Hannie in het Nijmeegse centrum heeft hij sinds een paar jaar een eigen knikkermuseum. Er staan enorme knikkerbanen waar bezoekers voor een klein bedrag een kijkje kunnen nemen. De gekleurde verlichting gaat aan en met een druk op een grote rode knop worden honderden knikkers in beweging gebracht en zoeken ze hun weg. "We moesten dicht vanwege corona, maar we mogen begin juni weer open", vertelt Bakker.

In zijn studio bouwen en ontwerpen de broers nieuwe banen en hier worden ook knikkercompetities opgenomen. Het opnemen en bewerken van de video's, doen de broers zelf. Inspiratie voor de banen doet Bakker op bij het beoefenen van zijn andere grote hobby: waterglijbanen. "Normaal bezoek ik overal aquaparken, bijvoorbeeld in Duitsland of Spanje, en dan ga ik heel vaak de glijbanen af. Maar ja, dat gaat nu natuurlijk niet.”

