De kneusjes van de televisieweek verdienen meer publiek

Echt warm van binnen maakt ‘Little Stars of Bethlehem’, een documentaire van ‘Het uur van de Wolf’. Donderdagavond laat uitgezonden, vrijwel niemand keek. Maar wat een bijzonder verhaal. De camera volgt acht Palestijnse kinderen, geboren en getogen in een vluchtelingenkamp. Ze hebben het grote geluk dat Fabienne van Eck daar een muziekproject runt. Dit is een Nederlandse muzikante die humanitair werk nuttiger vindt dan een reguliere carrière in de Nederlandse orkest­wereld. En dan worden acht kleine cellisten uitgenodigd in Nederland mee te doen aan de Cello Biënnale. Ze vliegen naar een totaal nieuwe wereld, met een toegankelijke zee, hagelslag en ov-kaarten. Ze genieten zich suf, en als kijker doe je dat ook. Je ziet meteen weer eens wat een fantastisch, goed georganiseerd land ons land is. Of zoals een van de kinderen het formuleert: “Je wordt in Nederland met een gerust hart wakker”.

Oergezellige show

Wie het hier waarschijnlijk niet mee eens is, in ieder geval niet op donderdagen, is Merel Westrik. Zij presenteert op woensdagavond het nieuwe ‘Ladies Night’ en moet de volgende ochtend de bekendmaking van de kijkcijfers maar negeren: het ligt echt niet aan haar, maar vast wel aan de zender. Deze week gingen slechts 200.000 mensen op zoek naar Net5, terwijl Ladies Night een oergezellige show is, waarin veel wordt gelachen en die ook de diepte ingaat. Zoals met sportster Bibi Mentel, bij wie nu voor de twaalfde keer kanker is gevonden. “Ja, opnieuw een tumor, best vervelend”, klonk de publiekslieveling woensdag monter, in een ontroerend gesprek, samen met haar man. Ook Marije Knevel – ja, de dochter van – doet het goed in Ladies Night. Ze bespreekt er de nieuwste trends op internet, met deze keer als thema Halloween. Marije vertelde eerlijk daar thuis nooit wat van mee te hebben gekregen. “Want dat was van de duivel.”

Nog een ‘biblebeltje’ vrijdag in ‘Centraal’. Dit is een zesdelige NPO3-dramaserie gemaakt door jong schrijf- en regietalent. Hun opdracht was films te bedenken die beginnen en eindigen op station Rotterdam Centraal. Leuk concept, mijn fantasie ging meteen op reis. De eerste aflevering toonde een situatie die doet denken aan wat die rapper Boef vorig jaar flikte: vrouwen die hem ’s nachts een lift aanboden ‘bedanken’ door ze voor hoer uit te maken. In Centraal wordt de strenggelovige Frieda dronken gevoerd, bijna verkracht, maar op tijd gered door ‘een engel’. Deze mystieke figuur blijkt bij nader inzien een dragqueen te zijn en Frieda komt in de knoop met haar normen- en waardenstelsel: hoe haar redder simpelweg dankbaar te zijn en niet te oordelen?

Centraal stond tegenover kijkcijferkanon ‘The Masked Singer’ waar ik persoonlijk niet voor thuisblijf. Maar het spel van Judith Noyons en Maarten Heijmans (‘Ramses’) in een glitterjurk, en zelfs helemaal nakend als Adam en Eva: het leverde een mooie confrontatie op.

Vier keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.