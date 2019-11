‘De kern van dit soort programma's is juist dat mensen met elkaar de koffer induiken’

U vraagt, wij draaien. Dat is zo’n beetje de dynamiek waarmee makers van realityprogramma’s als ‘Temptation Island’ en ‘De Villa’ monteren. Dat ze daarbij soms over de schreef gaan is best te verklaren, stelt televisiewetenschapper Maarten Reesink. “Dat is precies de kern van het genre: grenzen opzoeken en er overheen stappen.” Dinsdagavond maakte RTL bekend voorlopig helemaal te stoppen met reality-tv.

RTL-baas Peter van der Vorst is ‘zich kapot geschrokken’ van de gebeurtenissen in het realityprogramma ‘De Villa’, dat afgelopen weekend acuut van de buis werd gehaald nadat er sprake was van seksueel grensoverschrijdend gedrag. “Dan ben je wel een beetje wereldvreemd”, vindt Reesink. “Bij dit subgenre gaat het er juist om dat mensen seks hebben met elkaar.”

In ‘De Villa’ worden vrijgezelle deelnemers door een computerprogramma aan elkaar gekoppeld. Daarna vieren ze een week samen vakantie in een zonovergoten luxe villa. Er zijn feestjes en vooral veel alcohol. Vanaf de eerste dag in het huis slapen ze met ‘hun match’ samen in een bed. De afgelopen weken waren er twee scènes waarbij de man niet van zijn vrouwelijk match kon afblijven. In de scène waardoor de serie van de buis werd gehaald, liet de man zich niet ontmoedigen door het gebrek aan belangstelling van zijn dronken bedpartner en dook hij er uiteindelijk gewoon bovenop. Ondertussen zei de voiceover dat het best te begrijpen was, ‘omdat hij al zoveel blauwtjes had gelopen’. Op Twitter werd de scène verguisd in verband met grensoverschrijdend gedrag, onder andere door presentator Tim Hofman. RTL trok snel het boetekleed aan en haalde de serie van de buis. Inmiddels is bekend dat ze voorlopig helemaal stoppen met dit soort ‘guilty pleasure’ reality-tv.

Volgens de docent media en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) is het hele format op zijn minst moreel dubieus te noemen. “Willen we echt televisie maken die erop is gericht om mensen vreemd te laten gaan, zoals de bedoeling is in ‘Temptation Island’?” Het gaat om mensen verleiden en ze dingen laten doen waar ze misschien niet helemaal achter staan. Om dan nu dit genre dan nu helemaal op het beklaagdenbankje te plaatsen vindt Reesink ‘een beetje hypocriet’.

Volgens Reesink zijn de grenzen van wat moreel acceptabel is behoorlijk fluïde. Wat tien jaar terug normaal was, is tegenwoordig verwerpelijk. Daar heeft de #MeToo-discussie zeker een bijdrage aan geleverd. “We zijn kritischer en misschien daardoor ook preutser geworden. Nu vinden we het al niet oké als een vrouw ladderzat is en de man, in het vuur van het moment en gedreven door geilheid, seks met haar heeft terwijl zij dat amper meekrijgt. Tien jaar geleden gebeurde dat echt wel in dit soort series, zoals ‘Oh Oh Cherso’.”

oja. dus @RTL5 -in programma De Villa- dacht: meid helemaal van de wereld, geeft geen blijk van wil tot seks en guy 'is nou eenmaal geil' en duikt er bovenop. dan zetten we daar een grappig muziekje en ludieke voice over onder. pic.twitter.com/MUE6lkl16s — Tim Hofman - #GRAPPIGJAMMER (@debroervanroos) 21 november 2019

Schuld kijker, schuld producent?

Het is vooral productiemaatschappij Blue Circle die op dit moment de zwarte piet krijgt toegespeeld. De makers zouden de deelnemers hebben gepusht, er zou te veel alcohol in het spel zijn geweest en ze zouden de aanranding hebben vergoelijkt met een voiceover. Alles om de kijkcijfers op te krikken. Is het dan eigenlijk de schuld van de kijker, die steeds extremere televisie wil?

“Alle partijen hebben hier een eigen verantwoordelijkheid”, zegt Reesink. “Kijkers zijn niet verplicht om te kijken. De productiemaatschappij werkt in opdracht van de zender en RTL wil graag hoge kijkcijfers, maar het mag niet ten koste gaan van het imago.” Vooral onder de moeilijk te bereiken jongerendoelgroep is dit soort programma’s populair. “Het sluit aan bij hun levensfase waarin seks en relaties een grote rol spelen.” Het is volgens hem niet uitsluitend sensatiezucht waarom de programma’s populair zijn. “Het helpt jongeren ook bij het aanscherpen van hun eigen morele grenzen.”

Reesink wil het niet goedpraten, maar ziet wel voor zich hoe de makers konden missen dat de bewuste scène echt over het randje ging. “De makers hebben geen script of acteurs. Ze moeten het hebben van spontaniteit. Daarbij kan alcohol helpen, dat ontspant en dan gaan mensen makkelijker die grens over.” Die scène in ‘De Villa’ is volgens Reesink net als een forse overtreding op het voetbalveld: “Vaak al enkele seconden na de rode kaart beseft de speler ‘oei, dat was inderdaad wel over het randje’”.

Het is volgens Reesink niet zo dat reality-tv in het algemeen steeds gekker moet. “Kijk naar een programma als ‘Ik Vertrek’. Dat gaat over ouderen op een camping. Dat is eigenlijk de oerversie van reality-tv, namelijk oersaai.”

