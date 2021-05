De keiharde realiteit van de Voetbaldroom: honderden hard werkende jochies halen de selectie niet

Meisjes dromen van paarden, jongetjes van voetbal. Een lekker kinderlijk cliché, en het is fijn toch, als die kinderen een beetje richting en ambitie hebben? Die lichte gedachte weerhield me er in eerste instantie van om Voetbaldroom (BNNVara) te kijken. Maar de zo gedetailleerde vierdelige serie gaf de afgelopen weken een genadelozer beeld. Honderden jochies van nog geen twaalf jaar oud willen al keihard presteren om in de jeugdopleiding van betaald voetbalclubs te mogen komen. En om daarin te blijven. Eéntje redt het.

Dat deed eerst nog denken aan de documentaire TURN! over het harde regime waaraan topsportende kinderen moeten voldoen. Voor Voetbaldroom richtten filmmakers Frederick Mansell en Laurens Samsom hun camera ook op de roze wolk die zwart blijkt als je het niet haalt. “Niks meer van NAC gehoord”, zegt Mathieu Christianen (ex-NAC), die na de afwijzing op zijn 18e overvallen werd door angstgevoelens, depressie en suïcidale gedachten. De schellen vielen me van de ogen.

Maar de droom mag in de serie ook schitteren; die jonkies doen het allemaal niet voor niets. Zo zit talentje Finn Bender (12) nerveus te gamen en wiebelt zijn moeder op haar stoel wanneer ze wachten op het telefoontje van Feyenoord; of Finn naar de jeugdopleiding mag. De hele zomer heeft hij doorgetraind met zijn vader. Op zondagochtend oefenen ze met een personal trainer extra dribbels en sprintjes. Vader Steve is zelfs AH-bezorger geworden zodat hij zijn vroege werkdag ’s middags al kan afsluiten. “Naar het voetbal gaan, dat is eigenlijk de hele opzet.”

De serie is het verhaal van de tieners Finn, Sinan, Seth en Tafi in honderdvoud, en grofweg ééntje gaat het maar redden, vertelt coördinator jeugdopleiding Pjotr van der Marel van Sparta Rotterdam. “Als de club dan één speler voor drie of vier miljoen euro kan verkopen, zijn we heel blij.” Hij geeft toe: het kind staat niet echt centraal in dat verdienmodel. Och, dan gaan die tieners toch wat anders doen? Ze hebben al zoveel geleerd … Maar nee, gedragsonderzoeker Marjorie Esajas weet dat die kinderen meer tijd op de club doorbrengen dan thuis of op school – ze vereenzelvigen zich ermee. De weg van de Oranjespelers straks op 13 juni in het EK is geplaveid met al die anderen van wie we niets meer horen.

Voetbaldroom Beeld BNNVara

De serie bouwt het mooi op: de hoop, de inzet, de telefoontjes om wel of niet bij Feyenoord of Sparta te mogen. Uitvallers verliezen hun identiteit, weet oud-voetballer en nu theatermaker Rory de Groot. “Ik was dat vriendje, die zoon, die bij Feyenoord speelde. Alles werd afgemeten aan het embleem waarmee ik dat veld op stapte.” Hij werd uitgeleend aan Excelsior maar zou er nooit spelen. Het voelde als een fundamenteel falen, op het veld en als persoon. “Wat nu? Wie ben ik eigenlijk zonder voetbal?”, vroeg hij zich op zijn 21ste af. Hij stopte en viel in een zwart gat.

Voetbaldroom Beeld BNNVara

Bedenker van de serie Niels Tesselaar zat er elf jaar na zijn uiteengespatte Vitesse-droom en angstaanvallen nog steeds mee. Hij pitchte het idee bij BNNVara, en het is een compleet verhaal geworden. Ook als de droom wel uitkomt, is die soms donker door de druk en stress, vertelt oud-AC Milan-topspeler Martin Bengtsson. Eigenlijk is Voetbaldroom het verhaal van uiteenspattende dromen en de vraag wie de scherven opruimt.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.