De keiharde kijkcijfers zijn onverbiddelijk voor overstappende tv-sterren

Het vaderlandse showbizznieuws werd het afgelopen jaar beheerst door transfers van de ene omroep naar de andere, en nu het tv-seizoen lekker op gang is, worden de gevolgen duidelijk in de vorm van de allesbepalende kijkcijfers. Het beeld is niet onverdeeld positief.

Voor Art Rooijakkers pakte de overstap van de publieke AvroTros naar het commerciële RTL vrij dramatisch uit. Financieel zal hij er op vooruit zijn gegaan, maar de trits programma’s die hij maakte, waaronder een talkshow in de zomer, kwamen qua interesse van het publiek niet in de buurt van ‘Wie is de mol?’, het programma waarmee hij op NPO1 zoveel succes had.

RTL-baas Peter van der Vorst. Beeld ANP Kippa

Ook voor Caroline Tensen is de terugkeer naar RTL, waar ze jaren werkte voor ze naar de publieke omroep vertrok, niet gegaan zoals ze ongetwijfeld gehoopt had. Speciaal voor haar werd het ‘Het spijt me’ uit de mottenballen gehaald. Maar zonder de legendarische ballade gezongen door Anita Meyer en zonder de spetterende kijkcijfers. Het programma werd door RTL’s nieuwe baas Peter van der Vorst zelfs eerder van de buis gehaald dan gepland.

Wendy van Dijk stapte samen met haar man Erland Galjaard, voormalig baas van RTL, over naar John de Mols Talpa. Hun huwelijk is gelukkig ‘uit zwaar weer’ en ze zijn weer ‘helemaal happy’ liet Wendy op Instagram weten. Verder is het allemaal iets minder. Haar programma ‘Flirty Dancing’ werd door de kijkers gemeden en steeds vaker hoor je dat mensen Wendy niet meer helemaal geloven. Zeker niet nadat ze allerlei valse opmerkingen over oud RTL-collega Chantal Janzen op Twitter had geliket en later beweerde dat haar account gehackt was.

Chantal deed net als altijd of haar neus bloedde en pakte met gemak haar vijfde Televizier-ster als populairste vrouw op tv. Ze volgt bij RTL Wendy op als presentatrice van ‘The Voice of Holland’ en coach Anouk heeft al laten weten dat ze Chantal ‘erg fris’ vindt.

Nieuw Net5 gezicht Merel Westrik Beeld ANP

Merel Westrik dan, de nieuwslezeres van RTL die de vrouwentalkshow van Talpazender Net 5 is gaan presenteren. Zij mag redelijk content zijn, al moest ze na het torenhoog scorende debuut van ‘Ladies Night’ wel kijkers inleveren. De vrouwenzender staat onder het bewind van Linda de Mol, die het prima doet na de overstap naar het bedrijf van haar broer John. Ze nam de programma’s ‘Miljoenenjacht’ en ‘Ik hou van Holland’ mee van RTL en de kijkers weten haar ook op het andere net moeiteloos te vinden. Geen wonder dat RTL de programma’s ‘Oh, Wat een jaar’ en ‘Weet ik veel’ niet aan haar wil afstaan. Daarover is Linda boos, want zij had die programma’s verzonnen.

Zal best, maar intussen lijdt Talpa wel een beetje aan ideeën-armoede. Alles wat daar scoort is al eerder gedaan bij de publieke omroep: ‘Lingo’, ‘Man bijt hond’. Er komt zelfs een kloon van ‘Ik vertrek’. ‘Cash or Trash’ is een kopie van ‘Van onschatbare waarde’, maar met de onvermijdelijke Martien Meiland als presentator meteen een hit. Martien, winnaar van de Televizier-Ring, lijkt toch alles wat hij gillend aanraakt in goud te veranderen. Hij zat ook in ‘Ranking the Stars’, het BNNVara-programma dat met Paul de Leeuw verhuisde naar RTL5. Het programma bezorgde Paul zijn eerste succes bij de commerciëlen – en daar droeg de magie van Martien zeker aan bij.

Uiteraard wordt reikhalzend uitgekeken naar de kijkcijfers van Eva Jinek die in januari bij RTL4 begint. Gaat ze Twan Huys achterna, of blijven de kijkers haar trouw?

In Soap & co bespiegelt Harmen van Dijk wekelijks op de levens van beroemde mensen in Nederland en ver daarbuiten.