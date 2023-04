‘De Karige maaltijd’ overtuigt meteen, ondanks de rare verhoudingen

Het eerste woord dat de kleine Pablo sprak, was piz. Van lapiz, Spaans voor potlood. Althans, dat beweerde Picasso zelf later, zoals hij zo vaak zijn eigen biografie oppoetste. Hij gaf ermee aan dat hij van jongs af aan meer geïnteresseerd was in tekenen dan in de mensen om hem heen, laat staan in dingen die hij moest leren op school.

Toen Picasso deze prent maakte, De karige maaltijd, was hij 22 jaar. Hij had zich net definitief gevestigd in Parijs. De twee figuren zitten dicht op elkaar aan tafel. De vrouw is in gedachten verzonken. De man naast haar heeft zijn knokige handen om haar heen geslagen, maar is er met zijn hoofd niet bij. Beiden zijn dun, aan de bovenarm van de man lijkt geen einde te komen.

Ondanks die rare verhoudingen overtuigt het beeld meteen. Het is alsof je aanschuift bij dit gezelschap. Picasso was altijd aan het tekenen en kón ook alles tekenen.

Franse maaltijd

De maaltijd bestaat uit het eerste dat veel Nederlanders verwachten bij een Franse maaltijd: stokbrood en rode wijn. Maar het grote stuk camembert of brie ontbreekt. Het tafereel moet Picasso uit eigen ervaring hebben kunnen tekenen. Hoewel Picasso van kinds af aan in de watten was gelegd door zijn ouders, had het gezin het niet breed. Zijn vader was tekenleraar en had niet vaak een vaste betrekking.

Pablo het wonderkind voltooide al vanaf zijn dertiende verschillende kunstacademies, maar was tegelijkertijd arrogant en eigenwijs als het ging om regels en afspraken. Met een zelfportret waarop hij Yo Rey (Ik, de koning) had geschreven, vertrok hij naar Parijs. De zelfmoord van een vriend, het gevoel onbegrepen te zijn en zijn opiumgebruik zorgden voor meerdere depressies. De thema’s van zijn kunstwerken zijn in die tijd uiterst somber. In zijn schilderijen overheerst het blauw, de treurigheid druipt ervanaf.

Geld verdienen

In 1904 maakt Picasso een serie etsen, de acrobatenserie. Met die etsen, waarvan meerdere afdrukken verkocht konden worden, hoopte Picasso wat geld te verdienen. Deze afbeelding is de bekendste uit de serie. De man en de vrouw werken in het circus, althans, die suggestie wekt de kunstenaar.

In werkelijkheid was de ets een hommage aan Guillaume Apollinaire, een arme schrijver, dichter en kunstcriticus, die altijd een bolhoedje droeg maar allesbehalve mager was. Picasso had hem kort ervoor leren kennen. Apollinaire was zo enthousiast over het werk van de jonge Spaanse kunstenaar dat hij alles zou doen om Picasso beroemd te maken. Het bleek een gouden tandem, allebei zouden ze razendsnel tot de bekendsten in hun vak behoren.

Lees ook:

Picasso volgens Joke de Wolf: Waarom ‘Les Demoiselles d’Avignon’ insloeg als een bom

In de aanloop naar de vijftigste sterfdag van Pablo Picasso neemt kunstcriticus Joke de Wolf elke dag een schilderij onder de loep. Vandaag: het ‘radicale’ Les Demoiselles d’Avignon.