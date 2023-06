De joviale zeikerds Marcel en Gijs zijn even verdwaald bij SBS6

Natuurlijk kun je geen programma beoordelen op zijn eerste aflevering. Vandaag Inside is ook langzaam gegroeid. Ik ben wel benieuwd of Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee rustig hebben gekeken naar de formule die hen bij SBS6 een zomervakantie moet bezorgen: Marcel & Gijs.

De bedrukte mokken waren klaar, de studio zat vol mensen. Alleen Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen waren er niet. Die zaten in de desolate studio van Vandaag Inside zenuwachtig te biechten dat hun kop leeg was. Helemaal ‘ten onder gegaan aan de voorbereiding’. Dit werd niks; waarom wilden ze ook alweer een eigen talkshow? Het rook er zelfs nog naar Wilfred Genee en zijn bloemige geurtje. Ze rekten de scène betrekkelijk lang op, zodat je hun mineurstemming zelfs ging geloven.

De opluchting was daar toen ze naar hun eigen set liepen. Ah, daar was de gast, Jan Slagter van Omroep Max, en het joelende publiek. Ze namen een slok uit de mok – veelvuldig in beeld net als Van Roosmalens boek Totaal 2 – en toen was de kop eraf, ze waren thuis.

Over het algemeen zijn Marcel en Gijs geestige, cynische types in hun eigen show Media Inside (BNNVara); dat altijd al een knipoog was naar dat andere ‘Inside’. Lekker zeiken over absurde televisie, communicatiemedewerkers of andere werkers. Gijs geeft de bal aan, Marcel fronst hem in, soms met een extra linkse van een hangende mondhoek erbij. Krijg ik meestal een luchtig gemoed van. Als het daar allemaal zo knullig is, valt mijn leven mee.

Bloemetjes in een Lloret de Mar-baai

Dit keer was ik na die aanvankelijke thuiskomst eigenlijk verloren bij gebrek aan koers. Wat was dit? Media Inside met een nieuwe naam? Vijf van de zo geteld acht onderwerpen gingen over radio, tv en sociale media. Met hoofdgast Jan Slagter doken ze diep in het ons kent ons / ons pest ons-wereldje, waarna hij nog even de anti-cancelcultuur-documentaire De doe-het-zelf dictatuur (Max) van komende donderdag mocht pluggen. Met onderwerpjes over de haperende NS en het madeliefje als Nationale bloem tussendoor dacht ik al helemaal niet meer aan het oorspronkelijke VI op dat tijdslot.

Marcel en Gijs: Waarom wilden we ook alweer een talkshow? Beeld SBS6

Hun basis was een MI-achtige, hippe, ironische studio vol vintage spulletjes en bloemetjes, maar dan drijvend in de Lloret de Mar-baai van SBS6. De twee joviale zeikerds leken een beetje te spartelen en sloegen wat op het water; de kijker kreeg herhaaldelijk een veeg uit de pan. Ook van VVD-Tweede Kamerlid Thierry Aartsen die even aanschoof over ‘het pakket’ aan asielmaatregelen. Wat dan? “Dat is heel technisch, ik weet niet of dat voor het SBS-publiek geschikt is”, wimpelde hij het af. Als vaste SBS6-kijker betuigde hij op Twitter daarna spijt over zijn onhandige uitspraak, zei hij. Nou ja, Marcel en Gijs hadden het in hun podcast Weer een dag ook al over ‘afdalen naar de gewone mensen en horen: wat vinden die nou belangrijk?’

Ze noemen het snuffelstage bij de commerciëlen, maar zetten zich tegen hun publiek af. Joh, omarm het en drijf lekker mee, denk ik dan. Kritiek krijg je toch, vanuit de De Waard-tent of vanuit de Costa Brava. “Wat ik lekker vind: vanavond haakt de helft af. Zitten we precies waar we willen, lekker in de marge”, zei Marcel dinsdag in de podcast. Hopen dat je faalt voordat iedereen je ziet falen: een bekend verlangen. Kop op jongens, duik gewoon die baai in en neem een extra sangria.

Vijf keer per week schrijven Maaike Bos en Renate van der Bas columns over televisie.