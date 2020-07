De Jonge en Omtzigt, twee gekooide tijgers en een kluif

Zo’n kandidaatlijsttrekkersconfrontatie, je moet hem in je hoofd wel een beetje optutten: het spatte niet bepaald van het scherm, het debat bij ‘Op1’ tussen de twee mannen van Team CDA. Met samengeknepen ogen zie je sowieso al niet veel verschil tussen beide blauwgepakte frisse veertigers. Plus dat bij het uitdelen van de pokergezichten noch Hugo de Jonge noch Pieter Omtzigt achteraan heeft gestaan. Zoeken naar de subtiele verschillen dan maar.

Of natuurlijk gewoon onnozel vragen: ‘Bent u meer van de gympies of de slangenleren laarzen?’, de keuze waarmee Op1 de mannen in een hokje probeerde te duwen. Het lukte niet, beiden kozen voor de gympen. Ja, ook Hugo de Jonge, de man van de opvallende schoenen. Zulke laarzen vindt hij een stap te ver. Subtiel. Omtzigt ging er niet op in.

Ik had het idee dat medegast André van Duin hier al een beetje begon te knikkebollen.

Omtzigt leek wel een kampioen speldenprikken

Nu is het vast ingewikkeld om lekker los te gaan bij zo’n ambtelijke verkiezing binnen een partij. Niemand zal willen dat het beeld ontstaat alsof de partij door interne twisten wordt verscheurd, wanneer er feitelijk geen grote koersverschillen zijn. Elkaar dan proberen neer te sabelen kan gewoon niet. Maar Omtzigt leek wel een kampioen speldenprikken.

Zo moesten de mannen kiezen tussen minister Schouten of de boeren. Kabinetslid De Jonge koos voor zijn collega en daarmee heel tactisch óók voor de boeren vond hij, want voor hen doet Schouten immers zo haar best. Omtzigt sloeg vervolgens wel honderd vliegen in een klap door te kiezen voor ‘de boeren die níet protesteren, die moeite hebben het hoofd boven water te houden’. “Mijn taak als politicus is niet om voor politici te staan, maar voor de mensen in het land.”

Even later zette Omtzigt de boeren nog steviger op een voetstuk en de minister van volksgezondheid wederom op zijn nummer: “Als wij al een discussie hebben over of we zelf mondkapjes moeten produceren, kunnen we in Nederland wel trots zijn dat we zelf ons voedsel produceren.”

Prima puntenpakkers allemaal.

De Jonge leek het grote onderwerp van Omtzigt gewiekst voor diens neus weg te kapen

De goede verstaander ontging ook niet dat Omtzigt bij het benoemen van het migrantenprobleem specifiek wees op de situatie in bepaalde wijken in Rotterdam, de stad waar De Jonge wethouder was.

De Jonge leek even later wel het grote onderwerp van Omtzigt – de onbetrouwbare overheid – gewiekst voor diens neus weg te kapen. Minutenlang bleef hij aan het woord over de fouten in de uitvoering van het rijksbeleid. De tegenoverheid, leek De Jonge het even heel beeldend te noemen, maar dat was niet bewust.

Daarna sloeg Omtzigt wel taalkrachtig toe met het orenwassen van politiek en journalistiek, die veel te veel bezig zijn met ‘het quootje van de dag’ in plaats van misstanden aan te pakken. Van het ‘compleet verstatelijkte’ maatschappelijke middenveld, hoeven we ook niet veel goeds te verwachten, want dat ‘hangt aan het subsidie-infuus’.

Hugo de Jonge probeerde nog een lans te breken voor de ambtenaren, door te zeggen dat vele van hen ‘ongelooflijk graag mensen in de problemen willen helpen’. Die ongelukkige manier van formuleren moeten we hem maar vergeven. Maar zijn verkiezingsmotto was ook al zo dubbelzinnig: HuGO!

Ut zal mij benieuwen, de uitslag woensdagmiddag.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.