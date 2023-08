De Jeugd van Tegenwoordig weet wel raad met de nieuwe taboes ‘Meer knoppen om op te drukken’

De mannen van hiphopgroep De Jeugd van Tegenwoordig zijn hun wilde haren kwijt, zo klinkt het de laatste jaren vaak in de media. Maar op hun achtste album zoeken de rappers als vanouds de grenzen op.

Er is veel geschreven over de manier waarop de mannen van De Jeugd van Tegenwoordig met journalisten omgaan. De Volkskrant wijdde er in 2015 zelfs een heel artikel aan, met de kop ‘Hoe De Jeugd interviewers het leven zuur maakt’. De zin ‘Je wordt in de maling genomen en afgezeken waar je bij staat’ vatte het trauma van de vier journalisten die hun ervaringen deelden zo ongeveer samen.

Als interviewer zet je je dus schrap wanneer je rappers Vjèze Fur (Freddy Tratlehner), Faberyayo (Pepijn Lanen) en Willie Wartaal (Olivier Locadia) voor het eerst te spreken krijgt. Het vierde lid Bas Bron, die de beats maakt, is er niet bij. Hij slaat de meeste persmomenten over. Aanleiding voor het gesprek is het nieuwe album Moderne Manieren, dat deze vrijdag verschijnt. Hun eerste langspeler in vijf jaar tijd.

Maar wat blijkt? Vjèze, Yayo en Wiwa zijn, in elk geval anno 2023, sympathieke mannen met wie je een prima gesprek kunt voeren. Zijn ze dan echt zoveel milder geworden sinds hun doorbraak in 2005 met nummer-één-hit Watskeburt?!. Daar gaat het in artikelen over De Jeugd immers nog veel vaker over dan over die verstandhouding met journalisten: dat de voormalig wildebrassen nu veertigers zijn, vaders bovendien. Dat hun jaren van drank, drugs en rock-’n-roll achter hen liggen. Zelfs in de aankondiging op de Lowlands-site – de groep staat dit jaar voor de zevende keer op het festival – gaat het erover. ‘De wilde haren zijn uiteindelijk toch ingeleverd voor een burgermansbestaan’, valt daar te lezen.

Nieuwe generatie fans

Op de dag van het interview wordt Lanen 41, of zoals hijzelf zegt: “Oud plus één”. Er is zojuist taart gegeten, maar verder wordt het vandaag niet uitgebreid gevierd. Er moet gewerkt worden: eerst een hele rits interviews, erna repeteren voor Lowlands en de tour in het najaar. Of dat erg is? “Als ik maar niet hoef te werken op de verjaardagen van mijn kinderen”, zegt Lanen.

Zo komt dat burgermansbestaan vanzelf toch weer ter sprake. Wat vinden de mannen er eigenlijk van dat het daar in de media zo vaak over gaat? Tratlehner: “Mensen willen er schijnbaar graag over praten. Ze vinden het heel raar dat wij kinderen hebben. Je hebt toch wel meer mensen met banen en kinderen?” Maar ze noemen zichzelf natuurlijk wel De Jeugd van Tegenwoordig. “We hebben met onze bandnaam altijd geweten dat die grappig zou zijn wanneer we dertig werden, en nog grappiger bij veertig.” Al zijn ze straks vijftig en zestig, zegt hij, dan is De Jeugd nog steeds ‘hetzelfde als altijd’.

Maar dat betekent niet dat ze hun leeftijd niet omarmen. Want in de veertig zijn vinden ze eigenlijk wel lekker. Ouder worden is alleen vervelend als je het gevoel hebt dat je de boot hebt gemist, denkt Tratlehner. “Misschien helpt het wel dat er een jongere generatie is die ons tof vindt”, zegt hij. Inderdaad: veel fans van het eerste uur zijn meegegroeid, maar onder tieners is De Jeugd ook nog populair. Locadia: “Aan de onderkant komen er nog altijd fans bij. Hoe dat lukt? Echt geen idee. Ik ben blij dat ze blijven komen. Soms heb ik het idee dat we muziek maken voor mensen die zich niet identificeren met de massa? Ik weet het niet, man.”

Tratlehner vraagt zich hardop af: “Zou het kunnen dat fans van vroeger onze muziek altijd opzetten in de auto, bijvoorbeeld op vakantie? En dat hun kinderen er daardoor mee zijn opgegroeid?” Locadia wijst erop dat er ook oudere fans hebben afgehaakt. “Die zeggen dan: jullie maken nog áltijd dezelfde muziek. Of juist: jullie maken niet meer dezelfde muziek.”

Is het bereiken van jonge fans die bepalen wat er in de hitlijst komt dan geen doel op zich? Via sociale media, bijvoorbeeld? Tratlehner: “We hebben ons wel voorgenomen aanweziger te zijn op sociale media.” Locadia: “Maar we willen overál aanwezig zijn. We geven vandaag ook niet maar aan één medium een interview. We willen toffe dingen maken, mensen verbazen. Goeie shows geven. Maar het moet vanzelf gaan. Viral gaan onder jongeren is niet de missie.”

Hollandse zeden

Toffe dingen maken is wat hen betreft gelukt met Moderne Manieren. Maar al is het hun achtste keer, een plaat uitbrengen blijft spannend, zegt het drietal. Met deze al helemaal, omdat er niet eerder zo’n lange tijd tussen twee De Jeugd-albums heeft gezeten. “Je vraagt je toch af of mensen nog op ons zitten te wachten. Leuk dat wij de liedjes fantastisch vinden, maar jullie moeten ook nog naar onze tour komen”, zegt Tratlehner.

Wanneer is een plaat eigenlijk af en goed genoeg om uit te brengen? Lanen: “Als Fred het voor het zeggen had gehad, was er nooit een album uitgekomen.” Tratlehner: “Dat klopt. Ik denk altijd: dit of dat is niet goed genoeg.” Locadia: “Pas als het publiek de nummers later tijdens optredens meezingt, komt hij tot rust.”

De vorige, Anders (Different), deed het minder goed dan zijn voorgangers. Maar de streamingcijfers houden ze straks niet nauwlettend in de gaten. “We hopen dat we hoog binnenkomen in de charts en als dat niet zo is, is ’t ook goed”, zegt Tratlehner. “Gouden en platinum albums hebben we al. Tja, sommige van onze liedjes worden maar weinig gestreamd. Whatever. Niet elke scheet hoeft in het museum te hangen.”

De top-10-hit die De Jeugd vorig jaar met zangeres Maan scoorde, Naar De Maan, is niet op Moderne Manieren te vinden. Op Maans album staat het lied wel. De song was ‘meer van haar dan van ons’, zegt Lanen. “Ik denk dat haar fans het heel vet vonden, maar binnen De Jeugd-kringen heb ik er weinig over gehoord.” Tratlehner: “Het was voor ons interessant om zo’n samenwerking aan te grijpen en te kijken wat er uitkomt.”

Het lied zou trouwens ook niet aansluiten bij de albumthematiek. De rappers omschrijven Moderne Manieren als ‘een safari door Hollandse zeden en moderne moraal’. Daarop vormt onder meer de rol van de man in de hedendaagse tijdgeest een rode draad. Zo rapt Locadia op albumafsluiter Trackentracen: ‘We zijn bro’s toch, dus we stoppen die gevoelens in de doofpot.’ Zelf doet hij dat niet meer, hij heeft geleerd opener te zijn. “Dankzij mdma en xtc. Op de pillen ging ik ineens tegen mijn vrienden zeggen dat ik van ze hield. Dat was heel goed voor mij. Maar de meeste mannen die ik ken zijn inderdaad minder bedreven in het uiten van hun gevoelens. Daar kun je als artiest mee spelen.”

Het albumthema kwam als vanzelf tot stand, zegt hij; het is een logische reactie op de maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste jaren. De Jeugd zoekt daarbij nog steeds graag de grenzen van het onhebbelijke op. Tekenend is het lied Dat Mag Niet, een knipoog naar dingen die in de huidige tijd onwenselijk worden geacht. Locadia: “Ten opzichte van vroeger zijn er veel meer dingen die je niet mag zeggen. Dus mijn opties als tekstschrijver nemen toe. Meer knoppen om op te drukken.” O ja, dat was ook zo: irriteren blijft een kernwoord in het universum van De Jeugd. Alleen, zo lijkt het, niet meer bij journalisten.

