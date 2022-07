De ironie van BeReal: hoe ‘real’ is hét sociale medium van het moment nou echt?

Een slecht belicht bakje half opgegeten frietjes, stukjes plafond en een stortvloed aan lelijke selfies. Foto’s die allesbehalve socialemediawaardig zijn, zou je denken. Maar dat is nou juist het idee achter BeReal, de app die in sneltreinvaart op andere populaire apps als TikTok en Instagram inloopt. De foto’s die je deelt mogen niet geposeerd, bewerkt of gefilterd zijn. Dat kan ook bijna niet, want je krijgt maar kort de tijd om ze te maken.

BeReal stuurt gebruikers dagelijks op een willekeurig moment de boodschap ‘time to be real’. Vervolgens hebben ze twee minuten om een foto te maken van zichzelf en hun omgeving. Zo ontdek je ‘wie je vrienden echt zijn in hun dagelijks leven’, staat op BeReals website.

De app werd in 2020 gelanceerd en bleef anderhalf jaar lang vrijwel onopgemerkt. Maar afgelopen week stond BeReal op nummer één in Apples lijst met populairste apps en bijna bovenaan die van Google. In de tweede week van juli werd de app 1,7 miljoen keer gedownload, een record, volgens analysebureau Sensor Tower.

Geen dag overgeslagen

De 21-jarige Joost Versluis gebruikt de app nu ongeveer drie maanden en heeft geen één dag overgeslagen. “Anders zie je in je overzicht zo’n leeg zwart vakje. Dat staat niet mooi.” Om de melding niet te missen, blijft hij soms zelfs wat langer op. “Dat heb ik er wel voor over.”

Een filmpje dat hij deze week over BeReal maakte, kreeg op TikTok tienduizend likes. Hij snapt wel waarom het zo populair is. “Het is leuk om te zien wat anderen aan het doen zijn en om je BeReals aan het eind van de maand terug te kijken.”

Niet helemaal authentiek

Of de app echt volledig oprechte, ongekunstelde kiekjes oplevert, is nog maar de vraag. Zo delen gebruikers op TikTok en Twitter dat ze geen BeReal-foto maken als ze vinden dat ze iets saais aan het doen zijn of er niet goed uitzien. TikTok-gebruiker @elsieee101 schrijft in een reactie: ‘Het is ironisch, want ik heb een aantal keer niet gepost omdat ik voor mijn gevoel niets interessants aan het doen was.’ Een andere TikTokker deelt dat ze te onzeker is om haar gezicht te laten zien en daarom op haar foto’s niet in de camera kijkt. En dat was nou juist het hele idee: de saaie, echte kant van het leven tonen.

Joost Versluis slaat geen dag over op BeReal. Beeld Joost Versluis

Ook TikTokker en marketingprofessional Hannah Zook uit New York is sceptisch. “Wat je ziet is dat mensen op de app zelf wel ‘real’ zijn, maar toch andere manieren vinden om de foto’s die ze er maken te gebruiken om een zorgvuldig geconstrueerd beeld van zichzelf neer te zetten,” vertelt ze.

Zo zijn er compilaties te vinden op Instagram en TikTok, waarin gebruikers hun mooiste BeReals op een rijtje zetten, vaak met een muziekje eronder of zelfs met een filter eroverheen. “Dan kies je dus toch weer alleen de beelden die je wilt laten zien, waardoor het hele idee zijn authenticiteit verliest.”

Je kunt volgens Zook nooit helemaal authentiek zijn op sociale media. “Je bent je altijd bewust van de camera. Het is nooit helemaal spontaan.” Ze gebruikt de app zelf alleen omdat ze graag wil weten waar haar vrienden mee bezig zijn. “Het is ook fomo (fear of missing out, red). Ik wil niets missen.”

