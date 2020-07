De invloed van influencers als Dave Roelvink zou weleens rampzalig uit kunnen pakken

Van ‘Spuiten en slikken’ naar ‘Swipen & klikken’ is voor mij, als tijdelijk tv-recensent, slechts een kleine stap. Immers, wat op televisie is, is ook op internet. Zij het wel in andere vorm. Neem de coronacrisis. Bij de publieke omroep zie je het RIVM, een paar virologen en het kabinet. Voor amateurs geen plaats. Terecht. Journalisten moeten hiërarchie aanbrengen in opvattingen, want niet iedere visie is evenveel waard. Wetenschap voorop.

Op het internet daarentegen bestaat dat kwaliteitsfilter niet en is elke mening van evengroot gewicht. Of die nu ergens op gestoeld is of niet, maakt niet uit, ik vind iets, dus het is waar. Aldus trekt een heel digitaal ­leger aan Bolsonaro’s in spe ten strijde tegen de anderhalvemeterregel. Influencers heten ze. Normaal gesproken zijn het holle verlengstukken van de marketingindustrie en proberen ze ons producten aan te smeren waarvan we niet wisten dat we ze nodig hadden.

Maar er bestaat nu ook een divisie die het virus heeft ontdekt. Zoals fotomodel Doutzen Kroes. Op Instagram heeft zij een ware complottheorie uitgerold. “Is het gemakkelijker een door angst gedreven samenleving te beheersen? Willen ze het beste voor ons? En met ‘zij’ heb ik het over de media, de farmaceutische industrie, onze regeringen en alle grote bedrijven die heel andere belangen hebben dan de onze.” Ze heeft er urenlange research in gestoken, zegt ze, en ook andere influencers slaan zich om hun eigen onderzoek op de borst.

Zoals Tisjeboy Jay, ooit verleider in ‘Temptation Island’, nu zelfbenoemd corona-expert. Zijn boodschap: iedereen moet zelf de feiten maar interpreteren en conclusies trekken. Dé waarheid bestaat niet.

En dan hebben we het nog maar niet over Dave Roelvink, die op Instagram bekend maakte dat hij naar Turkije was gegaan om zijn gebit te laten renoveren, een land waarvoor nota bene code oranje geldt. In ‘Op1’ zei hij onlangs: “Ik ben tegen verspreiding, maar vind de maatregelen krom. Je mag wel naar een prostituee, maar niet je eigen moeder een knuffel geven.”

Influencers hebben grote invloed op jongeren. Die lezen krant noch boek, zijn nergens lid van, en laten hun lifestyle bepalen door rolmodellen op internet. Door de Kroesen en Roelvinken van deze wereld zou het stijgende aantal besmettingen onder jongeren nog verder kunnen oplopen, waardoor ook ouderen opnieuw in gevaar komen. Het populisme van influencers – autoriteiten wantrouwen, lekker je eigen gang gaan – zou weleens rampzalig kunnen uitpakken.

Toch hoorde ik via internetradio universitair expert Koen Bandsma pleiten voor nog meer influencers. Volgens hem zouden de hersenen van jongeren, waarbij hij vermoedelijk doelde op pubers, namelijk te onvolgroeid zijn om de coronaregels zelfstandig te kunnen doorgronden.

Jongeren lijken wel een zeldzame diersoort. Woonachtig in speciale reservaten, ver van de gewone samenleving verwijderd, worden ze geobserveerd door deskundigen die uitroepen: daar moet een influencer naartoe! Hebben jongeren geen ouders of opvoeders? Daar hoorde je Bandsma niet over. Evenmin over de vraag hoe klein je brein moet zijn om na vijf maanden nóg niet te kunnen begrijpen wat in elke winkelstraat van de daken wordt geschreeuwd: anderhalve meter afstand!

Willem Pekelder schrijft tijdelijk een tv-column deze zomer.

