De hoop op een rooskleurige toekomst voor de trein is terug van weggeweest

Ze had het níemand ooit verteld. ‘Treinstewardess’ Jolanthe Oster werkte vanaf 15 januari 1959 op de Trans Europ Express (TEE), een internationale trein met chique vliegtuig-achtige stoelen, goede wijn en heerlijk eten aan boord. En wie trof ze daar, op weg naar Parijs? Prins Bernhard!

Ze vertelt het in de Andere tijden-special: De Europese treindroom (NTR/VPRO). “Wat wil je graag doen?”, had hij haar gevraagd. Beschaafd gearticuleerd geeft ze haar antwoord: “Onbeperkt kreeft eten”. En zo heeft ze een avondje gestapt met de prins. “Hij was een boefje hoor. We hebben een leuke avond gehad.”

Geen verdere details helaas. Maar het gevoel van flair en mogelijkheden voor de toekomst zat er in. Dat maakte het zo leuk te kijken maandag, omdat die hoop na decennia afwezigheid terug lijkt. Het was nota bene de Nederlandse spoorwegdirecteur F. Q. den Hollander die het initiatief nam tot de Europese luxetrein TEE, om mensen uit het vliegtuig te houden. De trein zelf was door een vrouw ontworpen en ging rijden in hetzelfde jaar als de oprichting van de EEG: 1957. Een verenigd Europa, in goed contact door de reisverbindingen. Die trein deed wel zeventig steden aan, vertellen de kenners in Andere tijden.

Droom van meer contact ging in rook op

Helaas is die romantiek passé. De droom van meer contact en begrip in Europa ging in rook op; het was ook de gedachte achter belastingvrije kerosine in de luchtvaart. In de jaren zeventig kwam Interrail. Ook die regeling – een maand onbeperkt door 21 landen reizen – is uitgekleed tot zones en een maximaal aantal reisdagen. De trein is nu duur, langzaam en ingewikkeld. Toen wij een paar jaar geleden op wintersport gingen met de trein (lekker samen spelletjes doen, dachten we) moesten we vier keer overstappen. De eerste trein had al vertraging. Daar gingen onze zorgvuldig gereserveerde eersteklasplaatsen. Stress, rennen met koffers, staan in het gangpad, bah.

Nu gaan de luxepaardjes al naar Brussel met het vliegtuig. Maar het tij keert, mede door corona en klimaat. Wie Erik Leddy van NS International in de pretoogjes kijkt, wil hij de trein spontaan weer een kans geven. In de nachttrein naar Wenen klapt hij een bed uit, maakt het op, en kijkt naar buiten waar de lichtjes aan hem voorbij trekken. Hij laat op zijn tablet foto’s zien van zijn werk op de Alpenexpress: van vrijdag tot en met zondag met een groep op reis; elke keer weer een vakantiegevoel. Toen het allemaal minder werd, stapte hij over naar… Martinair. Zoals Jolanthe Oster naar KLM ging. Maar Leddy is terug bij de NS. Komen jullie ook? Zijn vragende gezicht lijkt ons uit te nodigen voor het feestje.

Ook de nachttreinen komen terug

De vibe is er weer: met de Thalys naar Parijs duurt vier uur, slechts een halfuurtje langer dan vliegen en zonder de rompslomp daaromheen, vertelde een reiziger. Ook de nachttreinen komen terug, al moeten volgens de kenners nog oude problemen weggewerkt worden: elk land heeft zijn eigen veiligheidssystemen, eigen hoogspanning op het net en eigen kaartverkoop. Nog niet zo eenvormig als het internationale vliegverkeer.

De start-up European Sleeper van twee jonge ondernemers gelooft er wel in: “Reizen met de nachttrein is comfortabel, efficiënt, betaalbaar, romantisch en duurzaam.” In mei dit jaar hadden ze binnen een kwartier alle uitgegeven aandelen verkocht. Daar klinkt toekomstmuziek.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.