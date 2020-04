De Gruffalo leert Britse kinderen over corona: ‘Blijf in je grot!’

Afstand houden, handen wassen, boodschappen doen voor kwetsbare mensen en binnenblijven. De regels zijn erin gestampt. Tenminste, bij volwassenen. Om kinderen tegemoet te komen transformeren de Britse bestsellerauteur van kinderboeken Julia Donaldson en illustrator Axel Scheffler hun karakters tot brave burgers in een wereld vol corona.

Op een van de cartoons is de bekendste – de Gruffalo – te zien. Hij volgt de muis op een keurige twee meter afstand. Het bekende kinderboek uit 1999 vertelt het verhaal van een muis die een wandeling maakt door het bos en een eng wezen met scherpe tanden en hoorns (de Gruffalo) te slim af is. Van het boek werden 13 miljoen exemplaren wereldwijd verkocht, er is ook een Nederlandse vertaling.

Iets om mensen op te vrolijken

Donaldson hoopt dat de cartoons gezinnen helpen in deze moeilijke tijden, hoewel ze tegenover de BBC benadrukt dat ze niet bedoeld zijn om de regels erin te hameren. Illustrator Scheffler vult tegenover de Britse zender aan: “Ik wilde iets luchtigs bedenken, iets om mensen op te vrolijken”. Hij werkt momenteel ook aan een ‘serieus’ digitaal voorlichtingsboek over het coronavirus. “Waarschijnlijk belangrijker dan deze cartoons. Dit is entertainment.”

De cartoons gaan naast afstand houden over zelfisolatie, handen wassen en videobellen. Zo moet het kind van de Gruffalo in zijn grot blijven en wast de rommelige Reus – een ander kinderboek van Donaldson en Scheffler – zijn handen boven een put. Dit verhaal vertelt in werkelijkheid over een reus die besluit zijn leven te beteren door zich netter te kleden. Maar op weg naar huis komt hij verschillende dieren tegen die de kleren van de reus nodig hebben omdat ze in nood verkeren. In het kader van thuisonderwijs leest Charlie Cook, een ander karakter van het Britse duo, thuis zijn kat en zijn muis voor.

De cartoons zijn te zien op de BBC-website en de facebookpagina van de Gruffalo – ze zijn (nog) niet vertaald in het Nederlands.

