De geur van ‘ermee wegkomen’ hangt in de lucht

Wegzappen? O nee, nog niet. Nieuwsuur sneed donderdag onderwerpen aan waarbij je snakte naar achtergronden. De vers opgestapte minister Dennis Wiersma onder andere, die al ‘bullebakgedrag’ had vertoond als Tweede Kamerlid (2017-2021). Het verbijstert me elke keer weer, dat iemand zich zo kan opwerken zonder rekening te houden met anderen.

Met het nemen van rigoureuze stappen trap je weleens op tenen; was zijn verhaal. Genoeg anderen doen dat door kordaat te argumenteren zonder persoonlijk tegen iemand uit te vallen. Ik had hier wel een psycholoog willen horen, over hoe iemand met dat gedrag zo lang kan wegkomen.

Onthullingen

Ermee wegkomen. Die geur steeg ook op uit de grote Nieuwsuur-primeur donderdag over vastgoedprofiteerderij van bestuurders bij zo’n twintig woningcorporaties. De scherpe onderzoeksjournalist Milena Holdert kwam in de studio vertellen over het onderzoek dat ze met NOS-journalist Nina Jansen had gedaan. Holdert won met Trouw-verslaggever Ghassan Dahhan in 2018 al De Loep, De Tegel én de Anne Vondelingprijs voor onthullingen over Nederlandse overheidssteun aan Syrische strijdgroepen. Dit nieuwe onderzoek laat je oren ook weer klapperen.

Grof samengevat gaat het zo: bestuurder X en commissaris Y kunnen weten welke wijken binnenkort aangepakt gaan worden. Ze kennen via het werk goede aannemers, kopen privé alvast een paar leuke pandjes op (vijf, tien, 25 of zelfs 33 stuks), klussen wat en gooien ze voor soms exorbitante vrije sectorprijzen in de verhuur. Juist in steden met enorme schaarste aan betaalbare woningen. Een huur van 1700 euro voor 55 vierkante meter in Amsterdam-West: het gebeurt. Terwijl hun ‘eigen’ woningbouwcorporaties in die buurt redelijke huur moeten vragen volgens het puntensysteem.

Leraren, zorgpersoneel en politieagenten kunnen al geen betaalbaar huis meer vinden in de stad. Maar terwijl de bestuurders op hun werk bezig zijn met de toegankelijkheid van woningen, profiteren ze privé van het gebrek. De woningschaarste is een argument waarmee ze vastgoedbeleggen nog eens extra promoten bij hun vrindjes. Dat heeft flink de schijn van belangenverstrengeling en kan nog erger. De vraag is of deze mensen niet actief meewerken aan tegenhouden van bouwprojecten om die schaarste niet te verminderen.

Dit is gewoon legaal

Wat zeggen ze? Twee besloten hun panden te verkopen, zes traden al af (panden verkopen is duurder?). Maar ze zeggen wel: de wet van Hugo de Jonge voor regulering van de middenhuur is nog niet ingegaan dus dit is gewoon legaal. Holdert stelde in de studio daarop een simpele, goeie vraag: Waarom zou je dan bij een woningcorporatie willen werken? Koepelvereniging-voorzitter Guido van Woerkom (oud-voorzitter ANWB) vatte de algemene morele verwachtingen goed samen: “Je moet ook goed handelen als niemand kijkt.”

Eerder die avond had VVD-coryfee Hans Wiegel (81) in Recht van spreken (Max) verteld over zijn politieke instinct, zijn moeite om het Haagse los te laten, én over zijn nederige les aan premier Mark Rutte: “Je kunt bezig zijn met klimaat en allerlei grote ontwikkelingen. Maar vergeet nooit de kern: zorg dat de normale mensen zich beschermd weten.”

Normale mensen. Zorg. Bescherming. Dát zijn woorden die je bij al die mensen in de publieke sector eigenlijk wilt horen.

